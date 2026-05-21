Секрет “коротких ручок” тиранозавра: навіщо грізному хижаку були потрібні такі кумедні лапи

Головною зброєю тиранозавра були не лапи, а міцні щелепи / © Mirror

Реклама

Ви б навряд чи наважилися сказати це йому в очі, але грізний тиранозавр роками залишався головним героєм мемів через свої непропорційно маленькі передні лапки. Проте британські вчені знайшли цьому дуже логічне і зовсім не смішне пояснення.

Про те, чому природа подарувала грізному тиранозавру таку кумедну анатомію, розповідає ScienceAlert з посиланням на нове дослідження Університетського коледжу Лондона.

Велика паща замість довгих рук

Дослідники дійшли висновку, що в усьому винне правило «використовуй або втрачай». Коли предки тиранозаврів почали полювати на все більшу здобич, їм знадобилася потужніша зброя. Цією зброєю стала гігантська голова з велетенськими щелепами.

Реклама

Річ у тім, що в ті часи по землі ходили завроподи — динозаври з довгими шиями, які виростали розміром із багатоповерхівку заввишки до 30 метрів. Спробувати схопити такого гіганта лапами чи кігтями було марною справою. Тому хижаки зробили ставку на смертельний укус. Череп ставав дедалі більшим і важчим, щелепи міцнішали, а передні лапи просто перестали бути потрібними для полювання, тому з часом зменшились до розміру кумедних «курячих крилець».

Команда вчених перевірила цю теорію на понад 60 різних видах двоногих м’ясоїдних динозаврів. І правило спрацювало всюди: щойно у якогось виду починала збільшуватися голова, його передні лапи стрімко коротшали.

Маленькі, але дуже сильні

Хоча ми комфортно сміємося з цих «ручок» із безпечної відстані у 65 мільйонів років, насправді вони були сильнішими, ніж здаються. Навіть якби ви одягли на тиранозавра намордник, боротися з ним на руках точно було б не варто: вчені підрахували, що один такий «біцепс» спокійно міг підняти понад 100 кілограмів.

Цього було замало, щоб утримати гігантську здобич, але лапки все ж мали свою користь. Вчені припускають, що динозаври могли використовувати їх, щоб спиратися під час вставання з землі, утримувати партнера під час спаровування або завдавати різких ударів зблизька.

Реклама

Є й ще одна, доволі кумедна гіпотеза. Деякі дослідники вважають, що лапи стали короткими для безпеки самого тиранозавра. Коли зграя цих гігантів збиралася на спільний обід і починала жадібно шматувати здобич величезними іклами, довгі передні лапи хтось міг би випадково відкусити. А от короткі «ручки» були в цілковитій безпеці, сховані під масивним тілом.

Нагадаємо, наукові дослідження вказують на те, що динозаври могли з’явитися на Землі на 10 мільйонів років раніше, ніж вважалося раніше, або ніж показують знайдені скам’янілості. Науковці пояснили, чому ми не знаходимо скам’янілостей того часу.

Новини партнерів