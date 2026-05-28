Секрет щастя може критися не в грошах: 5 рис задоволених життям людей

Щастя / © Credits

Реклама

Науковці з Оксфордського університету провели масштабне дослідження за участю 80 тисяч людей із 76 країн світу та спробували з’ясувати, які поведінкові риси пов’язані з відчуттям щастя й задоволеності життям. Результати показали, що добробут може бути пов’язаний не лише з доходами чи комфортом, а й з особистими установками та поведінкою людей.

Про це повідомило видання Daily Mail.

У своїй роботі вчені звернули увагу на те, що раніше більшість досліджень добробуту були зосереджені переважно на доходах, соціальному статусі або особистих характеристиках. Водночас вплив поведінкових установок на рівень задоволеності життям залишався менш дослідженим.

Реклама

Щоб вивчити це питання, експерти проаналізували відповіді 80 тисяч людей із різних регіонів світу щодо їхнього рівня щастя та задоволеності життям. Після аналізу даних дослідники виявили зв’язок між високим рівнем добробуту та п’ятьма ключовими рисами.

Йдеться про терплячість, готовність ризикувати, взаємність, альтруїзм і довіру до інших людей. Люди з такими рисами частіше повідомляли про вищий рівень задоволеності власним життям.

За словами вчених, терплячість була однією з рис, які суттєво корелювали із задоволеністю життям. Подібний зв’язок дослідники зафіксували й щодо готовності до ризику.

Окремо команда проаналізувала поняття взаємності. Виявилося, що люди, які готові відповідати добром на хороші вчинки інших, а також реагувати на несправедливість, теж частіше були задоволені своїм життям.

Реклама

У дослідженні наголосили, що позитивна та негативна взаємність мають схожий зв’язок із рівнем добробуту. Іншими словами, вища готовність реагувати на дії інших людей — незалежно від того, йдеться про справедливість чи несправедливість — пов’язана з вищою задоволеністю життям.

Також науковці виявили значний зв’язок між рівнем щастя та альтруїзмом і довірою. При цьому автори роботи зазначили, що результати були дуже схожими в різних країнах і регіонах світу.

На думку дослідників, отримані висновки можуть бути корисними не лише для науковців, а й для урядів або бізнесу. Вони припускають, що ініціативи, спрямовані на розвиток довіри, терплячості, взаємності чи альтруїзму, можуть бути пов’язані з підвищенням добробуту населення.

Дослідження з’явилося невдовзі після іншого опитування у Великій Британії, яке показало, що британці найчастіше почуваються найздоровішими та найщасливішими у 47 років.

Реклама

За словами керівниці відділу клінічної освіти та стоматологині-терапевтки Міранди Паскуччі, з віком люди дедалі більше зосереджуються не лише на зовнішності, а й на внутрішньому самопочутті та загальному стані здоров’я.

Нагадаємо, раніше дослідження міжнародної групи вчених визначило, які нації виявилися найбільш егоцентричними.

Новини партнерів