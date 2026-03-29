- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 212
- Час на прочитання
- 2 хв
Секрет сновидінь: вчені з'ясували, що допомагає виспатися краще
У ході експерименту виявили, що протягом ночі фізіологічний тиск сну та суб'єктивна сонливість знижувалися, але сприйнята глибина сну зростала разом зі збільшенням занурення у сновидіння.
Науковці з’ясували, що яскраві сновидіння можуть супроводжуватися станом глибокого сну, навіть попри високу активність мозку. Дослідження показало, що у такі моменти мозок працює подібно до стану неспання, але тіло водночас перебуває у фазі повноцінного відпочинку.
Результати оприлюднені у журналі Plos Biology.
«Сприйнята глибина сну є ключовим фактором суб’єктивної якості сну, який традиційно вважається відображенням несвідомості та зниженої активації кори головного мозку», — пояснюють науковці.
Яcкраві сновидіння та глибокий сон — що виявили вчені
Вчені зафіксували, що під час сну мозок не «вимикається», а виконує важливі функції. Зокрема, обробляє інформацію, формує спогади та навіть готується до засвоєння нових знань. Крім того, окремі ділянки мозку можуть працювати по-різному: одні — «спати», тоді як інші залишаються активними. Це пояснює, чому люди можуть бачити насичені та емоційні сни навіть у фазі глибокого відпочинку.
Дослідники наголошують, що така складна активність мозку є нормальною і свідчить про його здорову роботу. Саме під час сну відбуваються процеси відновлення, очищення та оптимізації роботи нервової системи.
Результати нового дослідження:
з одного боку — спростовують думку про те, що відчуття глибокого сну виникає виключно через знижену активність мозку;
з іншого — припускають, що занурювальне сновидіння може допомогти підтримувати суб’єктивний досвід глибокого сну, оскільки гомеостатичний тиск зменшується.
Отримані висновки допомагають краще зрозуміти природу сновидінь і можуть бути корисними для вивчення розладів сну та роботи мозку загалом.
Як ми псиали, перехід на літній час 29 березня може викликати втому через втрату години сну. Головний спосіб адаптації — ранкове світло, яке «перезавантажує» внутрішній годинник. Після пробудження корисно виходити на вулицю й проводити час при денному світлі. Темрява вночі та світло вранці допомагають налаштувати ритм сну. Досить 15 хвилин на свіжому повітрі вранці у перші дні після переведення стрілок.