Секрет суперпам’яті розкритий: ці клітини мозку можуть зберігати більше, ніж ви думаєте

Астроцити мозку людини можуть зберігати величезні обсяги інформації

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Вчені виявили, що клітини мозку, названі астроцитами за схожість їхньої форми із зіркою, відіграють ключову роль у здатності людського мозку зберігати неймовірні обсяги інформації. У новому дослідженні вчені з’ясували, що досі недооцінювали функцію цих зіркоподібних клітин.

Про це пише Earth.

Довгий час вважалося, що основна роль у зберіганні інформації належить нейронам та його зв’язкам — синапсам. Однак останні дослідження показують, що астроцити, що становлять значну частину клітин мозку, також беруть активну участь у цьому процесі, забезпечуючи дивовижну пластичність та ємність нашої пам’яті.

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Нова роль астроцитів у зберіганні інформації

Під час експериментів на мишах вчені з Медичної школи Університету Міннесоти виявили, що астроцити здатні модулювати силу синаптичних зв’язків між нейронами. Вони роблять це, поглинаючи надлишок іонів калію та нейромедіаторів, регулюючи таким чином збудливість нейронів та ефективність передавання сигналів.

Ба більше, дослідники з’ясували, що астроцити можуть змінювати свою структуру та взаємодіяти із синапсами залежно від рівня нейронної активності. Цей динамічний зв’язок дозволяє мозку адаптуватися до нової інформації та формувати стійкі спогади.

Значення астроцитів у розумінні захворювань мозку

Розуміння ролі астроцитів у зберіганні інформації відкриває нові перспективи у вивченні та лікуванні різних захворювань мозку, зокрема хвороби Альцгеймера, епілепсії та наслідків інсульту. Порушення у роботі астроцитів можуть бути основою когнітивних порушень, що пов’язані з цими станами.

Подальші дослідження, спрямовані на вивчення механізмів взаємодії між нейронами та астроцитами, можуть призвести до розроблення нових терапевтичних стратегій, спрямованих на відновлення когнітивних функцій та покращення якості життя пацієнтів із нейродегенеративними захворюваннями.

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Нагадаємо, вчені розкрили нові деталі про те, як мозок створює та відновлює спогади. Нові дослідження встановили, що спогади зберігаються не в окремих нейронах, а в зв’язках між групами клітин мозку.