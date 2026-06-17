Секретна мова собак: як зрозуміти настрій улюбленця за його хвостом

Собака / © Associated Press

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Багато людей вважають, що виляючий хвіст є головною ознакою гарного настрою у собаки. Однак рухи хвоста можуть передавати різні емоції та допомагають тваринам спілкуватися як між собою, так і з людьми.

Про це йдеться в статті на Purina New Zealand.

Собаки використовують хвіст для комунікації як з іншими тваринами, так і з людьми. Така поведінка є інстинктивною і починає проявлятися у цуценят приблизно у віці від трьох до чотирьох тижнів. Водночас саме по собі виляння хвостом не дає змоги точно визначити емоційний стан собаки. Для цього потрібно звертати увагу на положення хвоста, характер рухів і загальну мову тіла.

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Якщо хвіст перебуває у природному положенні та не рухається, це зазвичай говорить про спокійний і розслаблений стан. Для більшості порід таке положення означає, що хвіст опущений донизу, хоча у собак із закрученими хвостами воно може виглядати інакше.

Прямий хвіст, який активно виляє, не завжди є ознакою щастя. Часто це свідчить про сильне збудження. Таку реакцію можуть викликати поява гостей, інші тварини або будь-яка подія, що привернула увагу собаки.

Коли хвіст відведений назад і рухається плавно, це може вказувати на цікавість або невпевненість. Таку поведінку нерідко можна помітити, якщо собака бачить щось незнайоме.

Хвіст, затиснутий між задніми лапами, зазвичай сигналізує про страх, тривогу або дискомфорт. Якщо при цьому спостерігаються дрібні посмикування, це може свідчити про напруження.

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Натомість широке та розслаблене виляння хвостом часто пов’язують із позитивними емоціями. У таких випадках собака може рухати не лише хвостом, а й усім тілом.

Окреме значення має високо піднятий і напружений хвіст. Така поза може бути ознакою агресивного настрою або попередженням для оточення.

Цікаво, що значення має навіть напрямок руху хвоста. За даними Live Science, виляння праворуч частіше пов’язують із позитивними емоціями, тоді як рух ліворуч може свідчити про страх, стрес або занепокоєння.

Це підтвердило й дослідження 2013 року за участю 43 собак різних порід. Тваринам показували відео із собаками, які виляли хвостами праворуч або ліворуч. Під час перегляду роликів із вилянням праворуч більшість собак залишалися спокійними, а деякі навіть намагалися наблизитися до екрана. Натомість виляння ліворуч частіше викликало ознаки тривожності та прискорення серцевого ритму.

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Хвіст також виконує важливі практичні функції. Він допомагає собакам зберігати рівновагу під час бігу та різких поворотів, а у воді працює як своєрідне кермо.

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