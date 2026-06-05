Секретна зброя проти старіння: дослідники виявили білок, який повертає організму молодість

Вчені відкрили білок, що буквально зупиняє старіння організму

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Дослідники з Університету Баффало в Нью-Йорку визначили білок тристетрапролін (TTP) як потенційну мішень для зменшення деяких негативних наслідків старіння. Збільшення його кількості у старих мишей призвело до покращення сили хвата, витривалості та загальної фізичної працездатності.

Про нові відкриття у боротьбі з хронічним запаленням та віковими змінами організму пише ScienceAlert.

Боротьба з хронічним запаленням

Вікове зниження імунної стійкості часто призводить до стану, який науковці називають імуностарінням. Цей процес супроводжується хронічним запаленням, що суттєво підвищує схильність до різноманітних вікових хвороб.

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За словами біолога Кіта Кірквуда, використання мишачої моделі дозволило виявити, що білок TTP бере участь у багатьох захисних процесах організму. Зокрема, він ефективно пригнічує надмірну активність цитокінів — сигнальних білків, які спрямовують імунну відповідь, але можуть провокувати хронічне запалення.

Цей важливий білок активно виробляється у різних клітинах тіла, зокрема у шкірі, м’язах, нервовій тканині та волокнистих сполучних тканинах. Попередні дослідження переконливо доводять, що з віком рівень TTP в організмі природно знижується, особливо в імунній системі.

Результати експерименту

Щоб перевірити свої теорії, вчені генетично модифікували піддослідних мишей так, щоб стабілізувати цей білок і посилити його вироблення в організмі. Вдосконалення показників у 22-місячних гризунів дозволило суттєво зменшити їхню слабкість та помітно покращити функціональне здоров’я.

Тварини зі стабілізованим TTP продемонстрували значно кращу фізичну форму відразу в кількох різних сферах. Вони швидше ходили, довше тримались на біговій доріжці, демонстрували вищу активність та мали міцніший скелет. Деякі показники сили у старих самців взагалі відповідали рівню зовсім молодих шестимісячних особин.

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Цікаво, що позитивні зміни та покращення стану кісток були дещо обмежені у самок. Дослідники підозрюють, що така розбіжність може бути частково пов’язана зі зниженням рівня естрогену, адже цей гормон захищає тканини та контролює сигнали імунної системи, що викликають запалення.

Перспективи лікування для людей

Попри обнадійливі результати, ці знахідки ще не є повноцінним методом лікування, а до клінічних випробувань на людях ще дуже далеко. Генетичну техніку, яку застосували на гризунах, неможливо прямо перенести та застосувати на людському організмі. Проте вчені припускають, що в майбутньому подібного ефекту можна буде досягти за допомогою певних фармакологічних методів.

У найближчих планах науковців — детально дослідити вплив TTP на вікове запалення мозку, яке пов’язане з нейродегенеративними захворюваннями на кшталт хвороби Альцгеймера. Розуміння цих складних механізмів є критично важливим для створення ефективних ліків проти артриту й інших хронічних хвороб.

Нагадаємо, вчені з’ясували, що добавки омега-3 можуть бути небезпечними для мозку. Їх роками вважали корисними, однак нове дослідження китайських учених показало несподіваний результат.

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