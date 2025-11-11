"Секретна зброя" проти старіння: дослідження виявило дивовижне "тренування" для мозку

Знання кількох мов уповільенює старіння

Вільне володіння двома або більше мовами є потужною, але недооціненою «секретною зброєю» проти руйнівних наслідків старіння. Нове масштабне дослідження показало, що люди, які спілкуються лише однією мовою, мають приблизно вдвічі вищу ймовірність зазнати прискореного старіння (біологічний вік вищий за хронологічний), тоді як у багатомовних людей цей ризик удвічі нижчий.

Про це пише IFLScience, з посиланням на результати міжнародного дослідження, опублікованого в журналі Nature Aging.

Як «жонглювання» мовами створює резерв

Міжнародна команда дослідників проаналізувала дані 86 149 осіб віком від 51 до 90 років із 27 країн Європи. Результати виявилися вражальними: захисний ефект багатомовності зростає зі збільшенням кількості мов, якими володіє людина.

Гіпотеза, що пояснює цей феномен, полягає в тому, що постійна практика перемикання між різними мовними системами допомагає підтримувати «неврологічну спритність». Це «жонглювання» мовами функціонує як постійне тренування для мозку, та створює певний «когнітивний резерв», який уповільнює занепад як розумових, так і фізичних здібностей.

Подібно до інших відомих факторів здорового способу життя — міцних соціальних зв’язків та регулярної фізичної активності — багатомовність видається особливо ефективним способом підтримки роботи мозку та збереження життєвої сили.

«Тривожний дзвінок» для англомовного світу

Хоча вчені враховували побічні фактори (наприклад, чи схильні багатомовні культури до здоровішого харчування або більш активного соціального життя), вони виявили, що захисний ефект володіння кількома мовами залишався статистично значущим навіть після врахування віку, фізичного здоров’я та соціально-політичного середовища.

Ці висновки є гарною новиною для більшості населення планети, оскільки, за оцінками, від 50 до 70 відсотків людей у світі є двомовними або багатомовними.

Водночас це є тривожним сигналом для переважно англомовного світу, де до 75 відсотків населення можуть бути одномовними. Ці нації, включно зі США, Великою Британією, Канадою та Австралією, стикаються з демографічною кризою старіння та перевантаженням систем охорони здоров’я через зростання когнітивних порушень.

Професор Стівен Мей, лінгвіст з Університету Окленда, який не брав участі в дослідженні, наголосив на значущості багатомовності:

«Окрім важливих і тривалих когнітивних переваг у зв’язку зі старінням, які тут висвітлюються, освітні дослідження протягом останніх 80 років також незмінно підкреслювали загальні когнітивні, соціальні та освітні переваги багатомовності», — прокоментував Стівен Мей.

Автори дослідження припускають, що ці дані мають бути враховані при розробленні державної політики у сферах від охорони здоров’я до освіти.

