Секретна “зброя” проти вірусів: у Бразилії знайшли рослину, здатну знищувати Covid-19 та ВІЛ

Дерево Copaifera lucens може стати зброєю проти Covid-19 та ВІЛ

Міжнародна група біологів, імунологів та хіміків під час нещодавніх досліджень флори маловідомого бразильського лісу Мата-Атлантика виявила унікальні властивості ендемічного дерева Copaifera lucens, екстракт листя якого здатний успішно блокувати механізми розмноження коронавірусу та протистояти майбутнім штамам небезпечної інфекції.

Про це пише Gizmodo.

Багатоцільовий удар по інфекції

Copaifera lucens — це вид дерев із сімейства Бобові. Дослідники з’ясували, що його листя містять специфічні галоілхінні кислоти (різновид танінів — речовин, які можна знайти у чайному листі чи червоному вині). На відміну від більшості сучасних противірусних препаратів, які діють лише на один вірусний білок, ця природна сполука здійснює «багатоцільову атаку».

Вона одночасно виводить з ладу шипоподібні білки, за допомогою яких вірус чіпляється до клітин людини, а також блокує життєво важливі ферменти, що допомагають інфекції розмножуватися та уникати імунної відповіді організму. Завдяки такому комплексному механізму збудник хвороби практично втрачає здатність мутувати і виробляти стійкість до лікування. Ба більше, цей самий екстракт продемонстрував неабияку ефективність навіть у придушенні вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ-1).

Потенціал для нових ліків та збереження лісів

Для підтвердження противірусного потенціалу екстракту вчені застосували методи ультрафіолетової спектроскопії та спеціальні аналізи нейтралізації, які вважаються «золотим стандартом» у подібних тестуваннях. Досліди на молекулярному рівні довели надзвичайно міцний зв’язок кислот із рецепторами коронавірусу.

Звісно, попереду на науковців ще чекають тривалі клінічні випробування на живих організмах, перш ніж знайдена речовина перетвориться на сертифіковані ліки на полицях аптек. Водночас це дослідження вкотре підкреслює стратегічну цінність збереження унікальної бразильської флори, яка досі залишається найбагатшим і невичерпним джерелом нових медичних рішень для глобальної системи охорони здоров’я.

