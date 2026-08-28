Секретні координати Атлантиди: на дні океану знайшли руїни, що можуть виявитись легендарним містом

Дослідники знайшли ймовірні залишки Атлантиди в океані / © Фото з відкритих джерел

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Американські дослідники на чолі з колишнім керівником океанографічних робіт ВМС США Тімом Галлодетом заявили про ймовірне виявлення залишків міфічної Атлантиди на дні океану. За допомогою технологій закритого типу фахівцям вдалося отримати карти підводного рельєфу з надзвичайно високою роздільною здатністю, які збігаються з античними описами.

Про амбітні плани організації підводної експедиції до таємничого місця пише видання Daily Mail.

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Секретні координати та античні тексти

Грецький філософ Платон ще у 360 році до нашої ери описував Атлантиду як технологічно розвинену імперію, столицю якої стародавні архітектори збудували навколо концентричних кілець суші та води. За словами Тіма Галлодета, знайдені командою підводні структури в Атлантичному океані повністю відповідають розмірам і формі системи каналів із цих прадавніх текстів.

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Наразі команда тримає точне розташування знахідки в суворому секреті через підписану угоду про нерозголошення, яка забороняє розкривати координати до початку експедиції. Сам проєкт очолює неназваний лікар швидкої допомоги, котрий понад десять років збирав геологічні дані та залучив до роботи фізика Макса Дерахшані для застосування спеціального алгоритму розпізнавання штучних споруд.

Підготовка до глибоководної місії

Оскільки більшість істориків завжди вважали розповіді про це королівство звичайною вигадкою, команда прагне дослідити локацію безпосередньо за допомогою дистанційно керованих апаратів. Наразі відомо, що проєктом уже зацікавився відомий глибоководний дослідник Віктор Весково, який висловив готовність надати своє судно для вивчення загадкового рельєфу.

Хоча під час одного з подкастів журналісти припустили, що ціллю може бути Азорське плато, колишній адмірал відмовився підтверджувати цю популярну географічну гіпотезу. Прихильники цієї теорії вважають острови вцілілими вершинами величезного масиву суші, який затонув на стику трьох тектонічних плит унаслідок катастрофічних землетрусів під час останнього льодовикового періоду.

Нагадаємо, відкриття на дні океану виявило докази катастрофічної події, яка може бути пов’язана зі знищенням легендарного загубленого міста Атлантида. Це відкриття зміцнює суперечливу гіпотезу, що близько 12 800 років тому Земля зіткнулася з кометою, що спровокувало масштабні зміни клімату.

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