Секретний сигнал апокаліпсису: як звичайні люди зможуть відстежити кінець світу

Відстеження можливого кінця світу

Митець і програміст Кайл Макдональд розробив систему, яка аналізує польоти найбагатших людей світу в режимі реального часу. Якщо багатії масово вирушать до безпечних зон, звичайні люди отримають SMS-повідомлення про небезпеку. Це спроба у разі апокаліпсису дати суспільству шанс на порятунок у світі нерівності.

Про це пише The Washington Post.

У світових олігархів — необмежені гроші, сучасні укриття та приватні джети. Тому виникає запитання: чи можуть багатії заздалегідь знати або отримувати попередження про можливий ядерний апокаліпсис? Саме на цій ідеї побудований новий проєкт художника й програміста з Лос-Анджелеса Кайла Макдональда. Він створив систему під назвою Apocalypse Early Warning System («Система раннього попередження про апокаліпсис»), яка відстежує переміщення приватних літаків у різних частинах світу.

На думку автора, якщо велика кількість бізнес-джетів раптово почне залишати мегаполіси, вивозячи заможних власників до бункерів чи віддалених курортів, це може бути тривожним сигналом і для всіх інших.

«Я хочу, щоб люди сміялися. Сподіваюся, вони побачать це й відчують певний гумор нашої ситуації — того, що ми застрягли в боротьбі між надбагатими та робітничим класом. І пам’ятайте: ми все ще можемо щось зробити. Ми не повністю пригнічені й не втратили надію», — сказав Макдональд.

«Система раннього попередження про апокаліпсис» — як вона працює

Його система працює на основі відкритих даних про авіаперельоти. Вона відстежує місцеперебування приватних і чартерних літаків, якими часто користуються найбагатші люди світу, та формує так званий «історичний рівень надзвичайної ситуації». Алгоритм аналізує кількість літаків у повітрі в конкретний момент і порівнює ці показники зі звичними даними, після чого визначає рівень загрози за шкалою від 1 до 5. У разі різкого зростання система може надсилати користувачам сповіщення через SMS або електронну пошту.

Ідея такого «трекера апокаліпсису» відображає дедалі глибший розрив між середнім і робітничим класом у США та ультрабагатими людьми. Згідно з даними Федеральної резервної системи, 1% найбагатших американців контролює 31,9% усього національного багатства, тоді як на нижню половину населення припадає лише 2,5%. Найбагатша людина планети — власник SpaceX, Tesla та X Elon Ілон Маск — лише за цей рік збільшив свої статки більш ніж на 50 млрд дол.

Макдональд переконаний: якщо мільярдери можуть отримати інформацію про загрозу раніше за інших, то й решта суспільства здатна дізнатися про це завдяки відкритим даним.

Багатії готуються до кінця світу

Те, що деякі надбагаті люди активно готуються до можливого кінця світу, раніше описував письменник і документаліст Дуглас Рашкофф у книжці Survival of the Richest («Виживання найбагатших: фантазії техномільярдерів про втечу»), яка вийшла 2022 року. За його словами, більшість мільярдерів не будують фантастичні бункери з наукової фантастики, хоча окремі випадки існують. Частіше вони облаштовують захищені й автономні укриття всередині вже наявних маєтків чи комплексів.

Рашкофф, який займається дослідженням людської автономії в цифрову епоху, вважає цю тенденцію абсурдною й переконаний, що про неї потрібно говорити відкрито.

«Я запитував мільярдерів: „Як ви збираєтеся платити своїм бійцям Морських котиків за охорону ваших маєтків, коли ваш біткоїн стане нічого не вартий?“ — сказав він.

На думку документаліста, подібний трекер радше показує паніку серед мільярдерів, ніж реально сигналізує про кінець світу. Рашкофф також намагався переконати деяких багатіїв використовувати свої гроші на запобігання глобальним кризам, а не лише на підготовку до втечі від них.

Як виникла ідея «трекера апокаліпсису»?

Макдональд розповідає, що задум створити систему раннього попередження з’явився в нього після загострення війни в Ірані, коли ризик ядерного конфлікту перестав здаватися фантастикою. За його словами, проєкт став відповіддю не лише на особисту тривожність, а й на загальну напруженість у світі, де новини дедалі частіше пов’язані з війнами та політичними кризами.

Багато попередніх робіт Макдональда також стосувалися теми спостереження й контролю. Серед них — застосунок із технологією розпізнавання облич для виявлення агентів ICE — Міграційної та Митної поліції США. Інший проєкт митця майже 15 років тому привів до обшуку в його будинку агентами Секретної служби: тоді Макдональд встановив програму на комп’ютерах у магазині Apple у Нью-Йорку, яка фотографувала людей перед екранами. А його останній сервіс перед запуском трекера — MyEpstein — дозволяє перевірити, чи є ваші контакти у «файлах Епштейна».

Сам Макдональд каже, що його цікавить можливість спрямувати інструменти стеження проти тих, хто має владу.

«Мені цікаво створювати культуру відповідальності й формувати відчуття, що не можна просто робити все, що заманеться, лише тому, що маєш владу. Я також хочу, щоб інші люди відчули: „Можливо, ми теж можемо щось зробити“ — пояснив митець.

Водночас система не розкриває імена власників чи пасажирів конкретних літаків, і Макдональд наголошує, що не має наміру публікувати чиїсь персональні дані. Водночас сам факт відстеження польотів на основі відкритої інформації дуже дратує мільярдерів — особливо Маска. 2022 року власник X заблокував акаунт студента, який створив бота для відстеження маршруту його літака.

Від моменту запуску системи рівень тривоги жодного разу не перевищував четвертий. Макдональд також запрограмував алгоритм враховувати свята та сезони відпусток, щоб уникати хибних сигналів.

«Моя головна мета — дати людям своєрідне «хакерське мислення», щоб вони могли дивитися на події навколо нас і бачити не лише шум, а й певні закономірності», — пояснив Макдональд.

Він жартує, що якщо система все ж зафіксує справжню апокаліптичну загрозу, то він уже знає, що скаже одному зі знайомих мільярдерів: «Я залишуся у тебе».

І якщо одного дня надбагаті дійсно почнуть масово залишати великі міста, у решти людей, можливо, буде хоча б трохи часу для власної підготовки. Хоча найбагатші, як і раніше, залишатимуться на кілька кроків попереду.

Нагадаємо, технологічні мільярдери, як-от Сем Альтман, Марк Цукерберг та Джефф Безос, масово будують автономні підземні бункери на випадок глобальних катастроф: воєн, пандемій чи кліматичного колапсу. Ці укриття — не просто підвали, а розкішні автономні комплекси з гідропонними фермами, фільтрацією повітря, сонячною енергією та навіть кінотеатрами. Журналісти та експерти вбачають у цьому тривожний сигнал: поки архітектори цифрового світу формують наше майбутнє, вони водночас активно готуються до розпаду цивілізації, перетворюючи виживання на новий символ статусу.

