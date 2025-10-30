ТСН у соціальних мережах

Секс-місія: китайські астронавти візьмуть у космос мишей для експериментів з розмноження

Чотири чорні миші — дві самки та два самці — мають полетіти на китайську космічну станцію.

Богдан Скаврон
Китайські астронавти перед стартом місії

Китайські астронавти перед стартом місії / © Associated Press

До складу наступного екіпажу на китайській орбітальній станції «Тяньгун» увійдуть троє астронавтів та чотири миші.

Як повідомляє Spase.com, запуск місії Шеньчжоу-21 заплановано на п’ятницю, 31 жовтня, з космодрому Цзюцюань у пустелі Гобі на північному заході Китаю.

Екіпаж очолить 48-річний пілот Чжан Лу, який вже брав участь у місії «Шеньчжоу-15» понад два роки тому. Разом з ним у космос відправляться 39-річний спеціаліст з корисного навантаження Чжан Хунчжан та наймолодший китайський астронавт, 32-річний інженер Ву Фей.

Вони проведуть близько шести місяців на борту «Тяньгуна», проводячи експерименти, здійснюючи вихід у відкритий космос та контролюючи прибуття та відправлення вантажів з космічної станції.

До екіпажу також вперше приєднаються дрібні ссавці. Чотири чорні миші — дві самки та два самці — мають полетіти до «Тяньгуна» разом з астронавтами та будуть використані в експериментах, спрямованих на розмноження на низькій навколоземній орбіті.

П’ятнична місія стане 10-м пілотованим польотом до «Тяньгуна» та сьомим візитом з моменту завершення будівництва тримодульної орбітальної станції в жовтні 2022 року.

Нагадаємо, NASA планує відправити чотирьох астронавтів у десятиденну подорож до Місяця у рамках місії Artemis II. Це стане першим пілотованим польотом за межі низької навколоземної орбіти за останні 50 років.

