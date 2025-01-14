Сенсаційне відкриття: скелет "сестри Клеопатри" виявився зовсім не тим, ким здався

Майже 100 років тому в Октагоні, восьмисторонньому мавзолеї в стародавньому місті Ефес, був знайдений скелет, який десятиліттями вчені вважали останками Арсіної IV, зведеної сестри знаменитої цариці Клеопатри VII. Проте новий аналіз, проведений австрійськими дослідниками, показав, що тіло насправді належало хлопчику, віком від 11 до 14 років, який помер між 205 і 36 роками до нашої ери.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Експерти виявили, що хлопець страждав від серйозних патологічних розладів розвитку, зокрема недорозвиненою верхньою щелепою. Однак, ким був цей хлопчик, залишається загадкою, а пошуки останків Арсіної IV продовжуються.

У 1929 році австрійський археолог доктор Йозеф Кейль і його команда виявили саркофаг, заповнений водою, в руїнах величного восьмикутника, що датується кінцем 1 століття до нашої ери. Цей мавзолей з білого мармуру висотою 13 метрів був свідченням великої історії. Доктор Кейль виявив череп, який, за його оцінкою, належав "дуже видатній жінці" віком близько 20 років.

Однак недавні дослідження Віденського університету перевернули попередні висновки. Під час повторних тестів вони виявили Y-хромосому, що вказує на чоловічу стать. Аналізи ДНК показали, що останки належать хлопчику віком 11–14 років, із генетичним походженням з Італії чи Сардинії.

Він мав серйозні фізичні порушення, зокрема рано закритий черепний шов, що призвело до асиметрії черепа, а також недорозвинену верхню щелепу, що ускладнювало жування. Це викликає сумніви щодо його соціального статусу: хоча місце поховання свідчить про важливість особи, це не означає, що він був заможним чи привілейованим.

"Чому цього 11-14-річного хлопчика зі значними порушеннями розвитку поховали в такій визначній будівлі в міському районі Ефеса, наразі також залишається нез’ясованим", - зазначили вчені.

Науковці Віденського університету наразі не можуть точно визначити його походження чи соціальне становище. Існує припущення, що він міг бути частиною римського населення, що жило в Ефесі, але бракує генетичних даних, щоб це підтвердити.

Нагадаємо, у давньому монастирі знайдено мозаїку з біблійним віршем, який всіх благословляє.

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