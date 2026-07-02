Сенсація на Червоній планеті: новий знімок марсохода NASA спровокував суперечки про руїни іншопланетної цивілізації

Марс / © Associated Press

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Марсохід NASA Curiosity зробив знімок, який розпалив нову хвилю суперечок про існування позаземного життя: на фотографії деякі дослідники розгледіли руїни давньої споруди з дверним отвором.

Про це повідомляє Daily Mail.

Минулого місяця Curiosity зробив панорамний знімок усередині кратера Гейл — ударного басейну завширшки близько 154 кілометрів, де ровер працює з моменту посадки на Марс у 2012 році.

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Серед пустельного пейзажу деякі спостерігачі звернули увагу на об’єкт, який, на їхню думку, нагадує споруду з дверним отвором, схожу на стародавнє житло розумних істот.

© NASA

Будинок стародавніх марсіан

Теорію про інопланетне походження об’єкта висунув Скотт С. Ворінг із ресурсу UFO Sightings Daily. За його словами, об’єкт схожий на споруду, «зроблену з матеріалу типу глиняної штукатурки».

«Те, що виглядає як витесані валуни, насправді є стінами з глинистого матеріалу та входом, створеним розумними істотами, яким потрібен був захист від негоди. Такі споруди були у нас на Землі в давнину, і такі ж були у них на Марсі дуже давно», — заявив він.

На запитання про ймовірність штучного походження об’єкта Ворінг відповів категорично: «Шанси на те, що цю споруду створили розумні істоти… 100%».

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Пояснення NASA

Космічне агентство поки що не коментувало цей конкретний знімок, однак у 2022 році вже давало відповідь на аналогічні заяви після того, як Curiosity сфотографував схожий об’єкт.

«Цей пагорб на горі Шарп має ряд природних відкритих тріщин, зокрема одну заввишки близько 30 сантиметрів і завширшки 40 сантиметрів, що за розміром нагадує дверцята для собаки. Такі види відкритих тріщин є звичайним явищем для корінних порід як на Землі, так і на Марсі», — заявляли тоді в NASA.

Агентство також наполягає на тому, що не має жодних доказів існування позаземного життя і досі не виявило жодних ознак — ні теперішнього, ні минулого — життя на Марсі.

Сумніви скептиків

Далеко не всі поділяють ентузіазм Ворінга. «Ні, це просто скельне формування. Я безумовно вважаю, що входи там можливі, але це виглядає просто як тінь», — прокоментував його допис один із користувачів мережі X.

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Втім, знімок 2022 року також свого часу підірвав інтернет. «Це виглядає як витвір рук людини», — писали одні. «Це не витівка природи! Кути занадто гострі, як у прямокутника, щоб утворитися природним шляхом. Це було побудовано кимось або чимось», — стверджували інші.

Ворінг ділиться знімками марсіанських каменів дивної форми вже близько десяти років, щоразу викликаючи бурхливі дискусії в Мережі.

Нагадаємо, нещодавно цей дослідник припустив, що зафіксований на фото незвичайний кам’янистий об’єкт на Марсі може бути залишком «іншопланетної зброї».

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