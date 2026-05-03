Сенсація у Норвегії: археологи виявили найбільший скарб монет епохи вікінгів

Перші 19 монет виявили двоє аматорів за допомогою металошукачів / © Associated Press

Реклама

У східній частині Норвегії археологи зробили одне з наймасштабніших відкриттів останніх років — понад 3000 срібних монет часів вікінгів.

Про це повідомляє Arkeonews.

Скарб, відомий як Мерстадський клад, уже визнано найбільшим монетним скарбом цієї епохи, виявленим у країні.

Реклама

Знахідку зробили неподалік міста Rena після сигналу металошукача. Спочатку ентузіасти виявили лише 19 монет, але після залучення археологів кількість швидко зросла до тисяч. Протягом кількох днів із поля підняли понад 3000 артефактів, що перетворило локальну подію на національну сенсацію.

Завдяки особливостям ґрунту срібло майже не постраждало від обробки землі, що дає змогу детально вивчити грошовий обіг пізнього періоду вікінгів.

За попередніми оцінками, скарб датують приблизно 1050 роком — фінальним етапом епохи вікінгів. Більшість монет має іноземне походження, а саме німецьке та англійське, що свідчить про активні торговельні та політичні зв’язки регіону з Європою.

Особливу цінність становлять норвезькі монети, які можуть бути пов’язані з періодом правління Гаральда III Суворого. .

Реклама

Дослідники вважають, що скарб могли заховати у шкіряному мішку або іншій органічній тарі, яка з часом зруйнувалася. Монети розсіялися по полю через багаторічну оранку, тому їх знаходять не в одному місці, а на значній площі.

Нагадаємо, металошукачі виявили в Англії стародавній скарб, що складається з предметів із золота і граната, які, ймовірно, закопали в землю після ритуального вбивства 1400 років тому.

Новини партнерів