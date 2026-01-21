- Дата публікації
Сенсація в джунглях: ягуари виявили здатність нявкати, як домашні коти
Дослідники зафіксували незвичну поведінку ягуарів — самиці почали нявкати. Це може змінити уявлення про вокалізацію великих котів.
У національному парку Ігуасу вперше задокументували незвичну вокалізацію ягуарів — дві самиці видали звуки, схожі на нявчання домашніх котів. Раніше вважалося, що великі котячі фізіологічно не здатні нявкати через особливості будови горла та голосових зв’язок.
Про це повідомило видання nauka.ua.
Під час польових спостережень науковці зафіксували три окремі випадки нявчання у самиць Panthera onca. На першому відео доросла самиця тричі нявкнула, рухаючись стежкою, де напередодні з’являлося її шестимісячне дитинча. На другому записі ця ж тварина подала один короткий звук у місці, де її раніше бачили з двомісячним малям. В обох випадках нявчання відрізнялося, що може свідчити про залежність звуку від віку дитинчати або ситуації, у якій мати його кличе.
Третій епізод зафіксував однорічну самицю, яка чотири рази пронявкала — дослідники припускають, що вона шукала матір, від якої в такому віці ще залишалася залежною.
«Висновки свідчать про те, що ягуари можуть використовувати вокалізації, схожі на нявкання, у спілкуванні між матір’ю та дитинчатами, що підкреслює складність їхньої вокальної поведінки», — зазначено в дослідженні опублікованому в журналі Behaviour.
