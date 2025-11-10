Сенсація в Єгипті: вчені знайшли дві "аномалії" у піраміді Менкаура

Єгипет / © Associated Press

Реклама

Сенсаційне відкриття в Єгипті: вчені, ймовірно, знайшли таємний вхід у піраміді Менкаура. Високотехнологічне сканування виявило дві «повітряні аномалії» на східній стороні. Це може призвести до відкриття невідомих кімнат у гробниці, саркофаг з якої таємничо зник 200 років тому.

Про це пише Daily Mail.

Через 4500 років після будівництва вчені, схоже, знайшли залишки прихованого входу в одній з найвідоміших пірамід Єгипту. Піраміда Менкаура, побудована близько 2510 року до н.е., є найменшою з трьох головних пірамід знаменитого комплексу Гізи. Вона сягає майже 200 футів (61 метр) у висоту і була побудована як гробниця для фараона Четвертої династії Менкаура.

Реклама

Дослідники з Єгипту та Німеччини використали високотехнологічні неінвазивні методи сканування — радар, ультразвук та томографію — щоб зазирнути за гранітні блоки піраміди.

Вони повідомляють про дві приховані «аномалії, заповнені повітрям», які вказують на таємний вхід, не виявлений у сучасну епоху.

Крістіан Гроссе, професор Мюнхенського технічного університету (TUM), назвав це «важливою знахідкою в Гізі».

«Гіпотеза про ще один вхід є дуже правдоподібною, і наші результати наближають нас на великий крок до її підтвердження», — заявив він.

Реклама

Головний вхід до піраміди Менкаура розташований на її північній стороні. Однак експерти вважають, що другий вхід знаходиться на східній стороні, яка виходить на річку Ніл.

Зокрема, вони вказують на прямокутну ділянку розміром 4 на 6 метрів на східному фасаді. Дивним є те, що гранітні блоки в цій зоні «незвично гладкі», ніби їх ретельно відполірували тисячоліття тому.

Показово, що таке ж гладке каміння знаходиться біля головного входу на північній стороні. Це свідчить про те, що тут також міг існувати другий вхід, про який давно забули.

Що побачили сканери

Експерти з Каїрського університету та Мюнхенського технічного університету (TUM) виявили дві заповнені повітрям порожнини (аномалії) за гладким фасадом. Вони обидві різного розміру та знаходяться на різній висоті.

Реклама

Одна аномалія розташована на глибині 1,4 метра і має розміри 1 метр у висоту та 1,5 метра в ширину. Інша — на глибині 1,13 метра, розміром 0,9 на 0,7 метра.

Чому ці дві порожнини розташовані саме так, поки незрозуміло, але разом вони «можуть підтвердити гіпотезу про другий вхід».

Туристи вже сьогодні можуть потрапити всередину піраміди Менкаура та обійти її похоронні камери та коридори. Але другий вхід на східній стороні натякає на те, що там все ще можуть бути невідкриті камери або проходи, що містять скарби, небачені сучасним світом.

Це відкриття додає інтриги історії піраміди, чия головна таємниця досі не розкрита. Вважається, що фараон Менкаур помер молодим у 2503 році до нашої ери з невідомих причин.

Реклама

На жаль, його саркофаг був втрачений у морі майже 200 років тому під час спроби транспортувати його до Британського музею в Лондоні. Торгове судно «Беатріче», що перевозило його, таємничо зникло після виходу з порту Мальти 13 жовтня 1838 року.

Нагадаємо, японські вчені знайшли під землею біля єгипетських пірамід у Гізі щось дуже дивне за допомогою спеціальних приладів. Ця річ нагадує літеру «L», лежить неглибоко і дуже довга.