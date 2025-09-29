Сенсація: вчені випадково виявили невідомий орган в тілі людини

Вчені випадково виявили новий орган в організмі людини / © Фото з відкритих джерел

Можливості людського тіла знову здивували вчених. Група дослідників з Нідерландського інституту онкології абсолютно випадково натрапила на раніше невідомий орган, який ховався у нас за носом. Це сенсаційне відкриття, зроблене у вересні 2020 року, може значно змінити підходи до лікування раку.

Про це повідомляє UNILAD.

Дослідники проводили КТ та ПЕТ-сканування пацієнтів, вивчаючи рак передміхурової залози. Для того, щоб пухлини світилися на знімках, пацієнтам вводили радіоактивну глюкозу.

Саме під час цього процесу команда помітила, що дві області в головах пацієнтів світилися набагато сильніше, ніж очікувалося. Це призвело до висновку, що в цій зоні розташований невідомий набір слинних залоз.

Протягом століть він залишався непоміченим / © Getty Images

Орган, який команда назвала трубчастими слинними залозами, розташований у просторі, де носова порожнина з’єднується з горлом (за носом). Його функція полягає у змащуванні та зволоженні цієї області.

Ключ до вирішення медичних проблем

Відкриття допомагає пояснити поширені побічні ефекти у пацієнтів, які проходять променеву терапію (наприклад, сухість у роті та проблеми з ковтанням). Доктор Воутер Фогель, онколог-радіолог, пояснив, що ці залози раніше залишалися непоміченими, оскільки вони дуже малі й не "дуже доступні" для стандартної візуалізації.

Науковці були шоковані, що цей орган десятиліттями ігнорували, адже, як зазначив доктор Фогель, "єдиний невірно спрямований імпульс" під час лікування може завдати йому непоправної шкоди. Досі "ніхто й не намагався їх щадити", оскільки про їхнє існування не знали.

Тепер наступним кроком для вчених стане з’ясування, як зберегти трубчасті слинні залози цілими під час променевої терапії, щоб полегшити страждання онкологічних хворих.