Сенсація з глибин: в Антарктиді знайдено 332 величезні підводні каньйони

Льодовик

Реклама

Міжнародна група вчених із Барселонського університету та Університетського коледжу Корка створила найдетальніший каталог підводних каньйонів Антарктики. Дослідження, опубліковане в журналі Marine Geology, виявило 332 колосальні підводні долини, деякі з яких сягають понад 4 тис. метрів у глибину.

Про це пише «Главком».

Нове картографування показало в п’ять разів більше каньйонів, ніж попередні дослідження. Ці долини, сформовані льодовиками, відіграють ключову роль у транспортуванні поживних речовин та впливають на глобальний клімат. Відкриття стало можливим завдяки використанню Міжнародної батиметричної карти Південного океану другої версії з роздільною здатністю 500 метрів на піксель, що у чотири рази точніше за попередні карти.

Реклама

Вчені розробили напівавтоматичний метод виявлення каньйонів і спеціальний скрипт для розрахунку морфометричних параметрів. Каньйони Східної Антарктиди мають складну розгалужену структуру з U-подібним перетином, що свідчить про їхнє довге формування під постійним впливом льодовиків. Каньйони Західної Антарктиди коротші та крутіші з V-подібним профілем, що підтверджує теорію про більш раннє утворення льодовикового щита.

Виявлені каньйони сприяють обміну водами між глибинами океану та континентальним шельфом, формуючи антарктичну донну воду — основу глобальної океанічної циркуляції. Водночас вони спрямовують тепліші води до берегової лінії, прискорюючи танення шельфових льодовиків та підвищення рівня світового океану.

Автори дослідження наголошують, що існуючі кліматичні моделі не враховують складні процеси в цих каньйонах, тому для точніших прогнозів необхідне подальше картографування морського дна.

Нагадаємо, зміна клімату загрожує не лише таненням льодовиків — вона може активізувати вулкани в Антарктиді. Під льодовим щитом континенту приховано понад 130 вулканів.