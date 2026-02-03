Сенсаційна гіпотеза: археолог стверджує, що знайшов загублену могилу легендарного правителя вікінгів

Реконструкція образу Івара Безкістного

Протягом понад тисячу років місце поховання лідера «Великої язичницької армії» Івара Безкосного залишалося однією з найбільших загадок епохи вікінгів. Однак нові дані можуть все змінити.

Археолог Стів Дікінсон висунув обґрунтовану гіпотезу, що великий насип на північно-західному узбережжі Англії, відомий як «Королівський пагорб», приховує перше у Великій Британії поховання вікінга у човні, яке може належати легендарному воєначальнику IX століття Івару Безкосному.

Насип має діаметр 60 метрів і висоту 6 метрів, що відповідає розмірам елітних поховань скандинавської знаті.

Чому саме Івар Безкосний

Дікінсон базує свою теорію на поєднанні археологічних даних та середньовічних текстів. Дослідник вказує на збіг історичних описів, масштабів кургану та знайдених поруч артефактів.

У давніх ісландських сагах згадується курган під назвою Coningeshou («Королівський курган»), розташований на узбережжі.

Якщо гіпотеза підтвердиться, це буде перше монументальне поховання вікінга у кораблі, коли-небудь знайдене на території Сполученого Королівства. Поруч із головним пагорбом розташовані десятки менших насипів, що можуть бути могилами воїнів почесної варти або наближених осіб, що є характерним для поховань вождів такого рангу.

Артефакти та загадка прізвиська

Хоча повноцінні розкопки ще не проводилися, попередні дослідження території з металошукачами вже дали результати. Вчені знайшли великі залізні заклепки від корабля та свинцеві важки, типові для торгівлі епохи вікінгів. Ці знахідки безпосередньо вказують на елітний статус похованого та морську тематику поховання.

Івар Безкосний, який ймовірно був сином не менш легендарного Рагнара Лодброка, прославився захопленням Йорка та перетворенням Дубліна на базу вікінгів. Його прізвисько досі викликає суперечки: одні вчені вважають, що він страждав на крихкість кісток (недосконалий остеогенез), інші переконані, що «Безкосний» — це метафора виняткової гнучкості або спритності у бою.

Пізніше цього року Дікінсон планує провести геофізичне сканування кургану, щоб остаточно з’ясувати, чи справді під товщею землі ховається стародавній дракар.

