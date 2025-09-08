ТСН у соціальних мережах

Сенсаційна теорія астрофізиків: темна матерія перетворює екзопланети на чорні діри

Фізики змоделювали, як темна матерія може спричинити колапс планет, утворюючи мініатюрні чорні діри.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Чорна діра

Чорна діра / © NASA

Суперважкі частинки темної матерії запідозрили в перетворенні гігантських екзопланет на мініатюрні чорні діри. Нове моделювання показало, що вони здатні поступово накопичуватися в ядрах схожих на Юпітер планет і колапсувати з утворенням чорних дір, які зрештою поглинають ці планети. Це може пояснити існування планетоподібних чорних дір і допомогти перевірити природу темної матерії.

Дослідження опублікували в журналі Physical Review D.

Як крихітна чорна діра поглинає цілу планету

Однією з гіпотез щодо темної матерії, частинки якої досі не вдавалося зафіксувати, є існування в ній суперважких частинок, які не є власними античастинками та тому не знищуються при зіткненні. Для дослідження цього питання група астрофізиків розробила нову теоретичну модель про те, що відбувається з такою темною матерією в гігантських екзопланетах. Згідно з їхніми розрахунками, частинки можуть бути гравітаційно захопленими планетою, після чого втрачають енергію та концентруються в її ядрі.

Коли їхня густина перевищує критичне значення, вони колапсують у крихітну чорну діру, яка досягає тієї ж маси, що мала початкова планета. Моделювання показало, що протягом життя газових гігантів із різними розмірами, температурами й густинами потенційно може виникати кілька чорних дір. Однак виявлення їх є складним: наприклад, чорна діра з масою Юпітера мала б діаметр менш як шість метрів, що набагато менше можливостей сучасних телескопів. Попри це, автори наголошують, що майбутні місії з високою роздільною здатністю можуть виявити популяцію таких чорних дір, особливо в багатих на темну матерію регіонах, як-от центр Чумацького Шляху.

Де ще можуть ховатися чорні діри

Мініатюрні чорні діри, які вважають першими, що утворилися в нашому Всесвіті, можуть ховатися всередині сонцеподібних зір.

І навіть надмасивні чорні діри можуть ховатися за надмірним пилом — лише в околицях нашої Галактики таких дір виявилося вдвічі більше за попередні оцінки.

Нагадаємо, раніше астрономи виявили надмасивну чорну діру, яка лише нещодавно почала проявляти активність, у кластері галактик, розташованому на відстані приблизно 6 мільярдів світлових років від Землі.

