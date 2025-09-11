Сенсаційна знахідка: марсохід NASA виявив ознаки життя, які не можуть заперечити скептики

Марсохід виявив на Марсі ознаки життя

Міжнародна команда дослідників, що працює з даними марсохода NASA Perseverance, опублікувала нові сенсаційні висновки. Аналіз зразків осадової породи, зібраних у кратері Єзеро, виявив дивні мінеральні утворення, які можуть бути потенційними біосигнатурами — найчіткішими ознаками життя, знайденими на Марсі.

Про це пише IFLScience з посиланням на дослідження, опубліковане в науковому журналі Nature.

Що знайшов Perseverance

Аналіз був зосереджений на формації Яскравий Ангел, включаючи відомий камінь «Водоспад Чеява» та нововиявлений «Храм Аполлона», а також на зразках ядра «Сапфірового Каньйону». Команда ідентифікувала фосфат заліза та сульфід заліза, організовані у вузлики та вкраплення по всій породі. Також були виявлені ознаки органічного вуглецю, що мав утворитися за низької температури та в присутності води — це умови, придатні для життя.

Найбільшою інтригою є те, що ці мінерали не розподілені рівномірно по зразках, а згруповані в певних зонах. Такий розподіл, разом з мінералами та органічними елементами в осадовій породі, що утворилася за наявності води, підтверджує ідею, що на Марсі могло бути життя.

«Наш аналіз дозволяє зробити висновок, що формація „Яскравий Ангел“ містить текстури, хімічні та мінеральні характеристики, а також органічні ознаки, які варто розглядати як потенційні ознаки життя», — пишуть автори дослідження.

Найчіткіша ознака життя

Після року перевірок та аналізу, команда Perseverance заявила про виявлення «найчіткішої ознаки життя, яку коли-небудь знаходили на Марсі». Шон Даффі, що виконує обов’язки адміністратора NASA, зазначив, що в минулому наукова спільнота завжди знаходила альтернативні пояснення ознакам, які вважалися життям. Однак цього разу ситуація інша.

«Після року перевірок ми не можемо знайти іншого пояснення. Це цілком може бути найчіткіша ознака життя, яку ми коли-небудь знаходили на Марсі», — заявив Даффі.

На Землі такі мінеральні ознаки пов’язані з мікроорганізмами. Це не означає, що немає інших способів формування цих мінералів без життя. Однак, щоб по-справжньому зрозуміти походження цих сигнатур, команда вважає, що потрібно проаналізувати зразки на Землі. Зразок «Сапфіровий Каньйон» запечатаний у контейнері для виправлення назад на Землю. Проте, як зазначає джерело, адміністрація президента США Дональда Трампа намагається скасувати місію з доставлення марсіанських зразків на Землю.

«Зрештою, повернення зразків з Марса для вивчення на Землі, включаючи зразок Сапфіровий Каньйон, зібраний з формації Яскравий Ангел, забезпечило б найкращу можливість зрозуміти процеси, які дали початок унікальним особливостям, описаним тут», — написала команда.

Нагадаємо, місія NASA виявила невідому структуру глибоко в надрах Марса. Це відкриття у самому серці Червоної планети змушує переглянути уявлення про її склад та еволюцію.