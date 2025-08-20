Сенсаційна знахідка в печері: виявлено докази раннього схрещування людей і неандертальців

Вчені стверджують, що люди та неандертальці, ймовірно, схрещувалися протягом тисяч років / © Daily Mail

Неандертальці почали схрещуватися з нашими предками-людьми щонайменше на 100 000 років раніше, ніж вважалося раніше. Про це свідчить відкриття міжнародної групи науковців, які дослідили скелет п’ятирічної дитини, що жила 140 000 років тому.

Про це пише Daily Mail.

Її останки — ймовірно, дівчинки — були знайдені ще 90 років тому у печері Схул на горі Кармель на півночі сучасного Ізраїлю. Тепер, завдяки сучасним технологіям, вдалося встановити унікальну особливість — дитина мала риси як Homo sapiens, так і неандертальців, що свідчить про гібридне походження.

Що показало дослідження

Команда з Тель-Авівського університету та Французького національного центру наукових досліджень провела низку розширених тестів, зокрема комп’ютерну томографію черепа.

Вчені стверджують, що гібриди, такі як дівчинка, яка жила на території сучасного Ізраїлю 140 000 років тому, мали б поєднання рис неандертальця і Homo sapiens. / © Daily Mail

“Череп дитини за загальною формою нагадує Homo sapiens, але система кровопостачання мозку, нижня щелепа та структура внутрішнього вуха — це типові ознаки неандертальців”, — пояснив провідний автор дослідження, професор Ісраель Гершковіц.

На думку вчених, ця знахідка є найдавнішим відомим фізичним доказом змішання генів між цими двома популяціями.

Чому це важливо

Генетичні аналізи останніх років підтверджували, що сучасні люди мають від 2% до 6% неандертальського геному. Проте вважалося, що схрещування відбувалося між 60 000 та 40 000 років тому. Тепер виявляється, що цей процес почався щонайменше 140 000 років тому.

“Це відкриття змінює наші уявлення про контакти між ранніми Homo sapiens та неандертальцями. Вони зустрілися набагато раніше, ніж ми думали”, — зазначив професор Гершковіц.

Як виглядала дитина-гібрид

За словами антропологів, ця дівчинка мала:

потужну, трохи вищу шию, ніж у сучасної людини;

менш опуклий лоб;

легкий прогнатизм (виступаючу вперед щелепу), схожий на знамените “підборіддя Габсбургів”;

хребет, що вказує на вертикальнішу поставу, ніж у типових неандертальців.

При цьому таз і нижня щелепа більше нагадували будову неандертальців, тоді як форма черепа була ближчою до Homo sapiens.

“Її скелет демонструє, як могли виглядати перші гібриди цих двох видів”, — пояснила палеоантрополог Анн Дамбрикур-Малассе, співавторка дослідження.

Порівняння з іншими знахідками

До цього часу найвідомішим прикладом “дитини-гібрида” був скелет, знайдений у 1998 році в Португалії — так звана “Дитина з долини Лапедо”, якій було близько 28 000 років. Але відкриття з печери Схул є щонайменше на 100 000 років старшим, що робить його унікальним.

Дослідження свідчить: принаймні деякі скам’янілості з печери Схул належать не раннім Homo sapiens, як вважалося, а дітям, які з’явилися внаслідок генетичного змішання неандертальців і людей.

Раніше вчені з’ясували, чим насправді могли харчуватися неандертальці.