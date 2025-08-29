Сенсаційна знахідка: вчені пояснили походження черепа тисячолітньої давності

Nadina/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0) / © Wikimedia Commons

Череп, знайдений понад 60 років тому в грецькій печері Петралона, нарешті може бути ідентифікований завдяки новітнім технологіям датування. Дослідження, проведене геохронологом Крістофом Фальгером та його командою, показало, що вік черепа становить щонайменше 277 000 років. Він належить до вимерлого виду гомінідів, який міг співіснувати з неандертальцями.

Про це пише Sciencealert.

Череп знайшли 1960 роre. Він був буквально вмурований у стіну печери за допомогою сталагміту, що законсервував його на тисячі років. Однак, незважаючи на чудову збереженість, вчені ніяк не могли дійти згоди щодо його походження. Попередні спроби датування давали надзвичайно різні результати (від 170 000 до 700 000 років), а його морфологія не дозволяла чітко віднести його до Homo sapiens, неандертальців чи Homo heidelbergensis.

Щоб розв’язати цю загадку, команда Фальгера використала прецизійний метод — уран-торієве датування. Цей метод ґрунтується на тому, що мінеральні відкладення, які утворюються в печерах, містять невелику кількість радіоактивного урану. Уран з часом розпадається на торій з чіткою швидкістю. Вимірюючи співвідношення цих елементів у мінералах, що наросли на черепі, вчені змогли визначити його вік з високою точністю.

Реконструкція того, як міг бути похований Петралона. (Македонська спадщина/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0) / © Wikimedia Commons

Аналіз показав, що найстаріший мінеральний шар, який безпосередньо контактував з черепом, має вік щонайменше 277 000 років. Це підтверджує, що череп належить до окремої, примітивнішої групи, ніж сучасні люди чи неандертальці.

Автори дослідження відзначають, що анатомія черепа Петралони дуже схожа на череп, знайдений у Кабве, Замбія, вік якого становить близько 300 000 років. Череп із Кабве зазвичай класифікують як Homo heidelbergensis — вид, чиє місце в еволюційному дереві людства досі є предметом дискусій.

«Наші результати датування… свідчать про те, що череп Петралони може датуватися приблизно 300 000 років тому, що відповідає їхній схожості», — пишуть дослідники.

Це відкриття робить імовірною гіпотезу, що загадковий грецький череп може належати саме цьому виду.

Нагадаємо, неандертальці почали схрещуватися з нашими предками-людьми щонайменше на 100 000 років раніше, ніж вважалося раніше. Про це свідчить відкриття міжнародної групи науковців, які дослідили скелет п’ятирічної дитини, що жила 140 000 років тому.

