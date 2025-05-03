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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Сенсаційне відкриття в глибинах океану: вперше зафіксовано активне підводне виверження (фото)

Мертві черви та застигла лава: що побачили дослідники після виверження підводного вулкана.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Наслідки виверження підводного вулкана

Наслідки виверження підводного вулкана. Фото: University of Delaware

Науковці вперше в історії стали свідками активного виверження підводного вулкана на серединно-океанічному хребті. Дослідники на батискафі Alvin виявили сліди щойно завершеної катастрофи: застиглу лаву, мертвих гігантських черв’яків і примарні помаранчеві спалахи розпеченого каміння.

Про це повідомило видання The New York Times.

Експедиція біля узбережжя Коста-Рики мала досліджувати гідротермальне джерело Tica — оазис життя на глибині 2,5 км. Але замість квітучої екосистеми з трубчастими червами та білосніжними рибами вони побачили похмурий «пейзаж після апокаліпсису».

Дослідники стали свідками унікального явища: нещодавнього виверження підводного вулкана на серединно-океанічному хребті. Ця гігантська підводна гірська система завдовжки 65 000 км — місце, де народжується нова земна кора.

Наслідки виверження підводного вулкана. Фото: University of Delaware

Наслідки виверження підводного вулкана. Фото: University of Delaware

Коли батискаф наблизився до дна, температура різко зросла, а вода стала каламутною. Замість звичних сірих порід — блискучі склоподібні структури, схожі на обсидіан. Це була свіжа лава, що застигла під водою.

Повернувшись на корабель, вчені отримали підтвердження: гідрофони зафіксували звуки виверження — низькі вибухи та потріскування.

Це вже третє виверження вулкана Tica з 1980-х, але вперше його вдалося спостерігати так близько за часом.

Наслідки виверження підводного вулкана. Фото: University of Delaware

Наслідки виверження підводного вулкана. Фото: University of Delaware

Нагадаємо, історик назвав найстаріше місто України, яке існує від 6 століття до нашої ери.

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