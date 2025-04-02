Сенсаційне відкриття в Єрусалимі: що археологи знайшли під храмом Гробу Господнього

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У Єрусалимі під храмом Гробу Господнього археологи виявили залишки стародавнього саду — знахідку, яка може стати ще одним підтвердженням біблійного опису поховання Ісуса Христа.

Про це розповідає Daily Mail.

Знахідка, зроблена під час реставраційних робіт, відповідає Євангелію від Івана, де зазначено: “На тому місці, де Він був розіп’ятий, був сад; і в саду — нова гробниця…” (Івана 19:41).

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Дослідники з Римського університету Ла Сапієнца виявили у ґрунті сліди оливкових дерев і виноградної лози. Аналіз залишків свідчить про те, що ці рослини могли рости тут ще до початку християнської епохи — приблизно в той період, коли, за історичними даними, відбулося розп’яття Ісуса (близько 33 року нашої ери).

Провідна археологиня Франческа Романа Стасолла заявила в коментарі The Times of Israel: “Євангеліє згадує про зелену ділянку між Голгофою і гробницею. І ми, схоже, виявили оброблену територію, яка цьому відповідає”.

Знахідка може вплинути на давню дискусію щодо справжнього місця поховання Ісуса. Частина істориків вважає, що це був саме храм Гробу Господнього, де вже раніше були знайдені висічені у скелях гробниці I століття. Інші досі припускають, що біблійному опису більше відповідає Садова гробниця — ще одне давнє поховальне місце в Єрусалимі.

Розкопки тривали з 2022 року, проте саме нещодавно дослідники виявили докази існування саду віком близько 2000 років. Наразі триває радіовуглецеве датування зразків, яке має точніше визначити їх вік.

Щороку храм Гробу Господнього відвідують близько чотирьох мільйонів паломників. Споруду звели у 335 році на місці колишнього римського храму Венері. Під час будівництва, яке ініціював імператор Костянтин I, була виявлена гробниця, яку вважають місцем поховання Ісуса Христа.

За словами Франчески Романи Стасолли, розкопки під підлогою храму пролили світло на маловідомі сторінки історії стародавнього Єрусалима.

“Церква стоїть на місці колишнього кам’яного кар’єру, і це нас не здивувало — значна частина Старого міста зведена саме на таких ділянках”, — розповіла вона в інтерв’ю The Times of Israel.

Археологи встановили, що кар’єр активно використовувався ще в залізну добу — про це свідчать знайдені уламки кераміки, олійні лампи та побутові речі. Згодом, після завершення робіт у кар’єрі, територія була забудована: між низькими кам’яними стінами насипали ґрунт, імовірно для створення сільськогосподарських ділянок.

“Знахідки археоботаніки викликали у нас особливу зацікавленість через згадку в Євангелії від Івана — в описі саду, розташованого поруч із місцем поховання Ісуса. Інформація в Євангелії, імовірно, належала людині, знайомій із тогочасним Єрусалимом”, — додала Стасолла.

Дослідники також встановили, що після перетворення території на сільськогосподарську, її використовували як цвинтар: на ділянці з’явилися гробниці, висічені в скелі. На думку археологині, імператор Костянтин, ймовірно, точно знав, яка з гробниць належить Ісусу, і наказав збудувати церкву безпосередньо над нею, ізолювавши її від інших поховань.

Під головним вівтарем церкви команда виявила круглу мармурову основу — саме в ній, як вважається, розташована гробниця Ісуса. Зараз триває аналіз, який має встановити вік і походження мармуру.

Ще одне важливе відкриття зробили в липні 2024 року археологи з Австрійської академії наук. Вони повідомили про виявлення втраченого вівтаря, який зник після пожежі у храмі в XIX столітті. Кам’яна плита розміром 8 на 5 футів була оздоблена орнаментами, характерними для римського стилю середньовіччя, зокрема стрічковими візерунками та мармуровими вставками.

Передня частина вівтаря виявилася вкрита туристичними графіті, що, ймовірно, заважало його ідентифікувати раніше. Але бічне оздоблення, приховане за стіною, дало підказку: йдеться про техніку “косматеско” — унікальний стиль інкрустації, який розвинули майстри гільдії у папському Римі.

Ці ремісники славилися здатністю створювати витончені геометричні візерунки з мінімальної кількості дорогоцінного мармуру, який часто добували зі старовинних зруйнованих будівель. Їхні роботи були настільки цінними, що рідко потрапляли за межі Риму. Один із небагатьох прикладів за межами Італії зберігається у Вестмінстерському абатстві.

“Вівтар у стилі косматеско, знайдений у храмі Гробу Господнього, найімовірніше, був виготовлений за благословення Папи Римського, який відрядив одного з майстрів до Єрусалимського королівства. Таким чином понтифік засвідчив підтримку претензій християнства на це місто”, — зазначили дослідники.

Раніше повідомлялось, що археологи в Ізраїлі виявили загадкову пірамідальну структуру, вік якої становить близько 2200 років.