Середній розмір пеніса зріс на 25%: чому вчені б'ють на сполох

За словами науковців, це може бути не дуже хорошою новиною.

Нове дослідження показало, що середній розмір пеніса збільшився на 25% за останні 29 років, і це спричиняє занепокоєння серед вчених.

Висновки були опубліковані у Всесвітньому журналі чоловічого здоров'я дослідниками зі Стенфордського університету, передає Daily Star.

У дослідженні взяли участь 55 000 чоловіків, що дозволило виявити, що в середньому розмір пеніса збільшився від 12,19 сантиметрів 1992 року до 15,34 сантиметрів 2021-го. Але дослідження, проведене під керівництвом Майкла Айзенберга, свідчить про те, що це, можливо, не така вже й хороша новина.

Є побоювання, що сидячий спосіб життя та речовини, що порушують гормональний фон, можуть відігравати певну роль. А Super Deporte повідомляє, що вчені також стурбовані якістю сперми у чоловіків, яка впала на 60%. Таке зниження пов'язують зі збільшенням дефектів статевих органів і пухлин, а також падінням кількості сперматозоїдів і рівня тестостерону в сироватці крові.

Автори дослідження дійшли висновку, що причини збільшення розмірів пенісів потребують подальшого вивчення.

Нагадаємо, нещодавно було опубліковано новий рейтинг розмірів пенісів чоловіків з усього світу. Українські чоловіки мають більший розмір, ніж росіяни.

Читайте також: