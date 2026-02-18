Середньовічні панелі. Фото: EL DEBATE

Реклама

У середмісті іспанського Толедо археологи натрапили на унікальну знахідку, що відкриває нові сторінки історії міста. Під час реставрації приватного будинку в історичному кварталі Канонігус, неподалік від Толедського собору, виявили 35 поліхромних дерев’яних панелей XIII–XIV століть.

Про це повідомило видання Heritage Daily.

Роботи проводили на вулиці Бахада-дель-Посо-Амарго під наглядом фахівців. Саме тоді з’ясувалося, що середньовічні панелі були повторно використані як конструкційне перекриття будівлі. Попри це, зображення збереглися достатньо добре, щоб дозволити науковцям провести їхній аналіз.

Реклама

Про відкриття регіональна влада оголосила під час презентації виставки «Що приховує місто: зображення середньовічного двору Толедо», яка нині триває в Національному археологічному музеї. Панелі датуються періодом правління королів Альфонсо X, Санчо IV та Фернандо IV. На них зображені сцени мудрості, придворного життя та воєнних подій.

Серед персонажів — філософи, монархи, лицарі, представники знаті та вчені. За словами дослідників, ці образи допомагають краще зрозуміти інтелектуальне й політичне життя Толедо в добу Середньовіччя.

Нині панелі зберігаються в колекції музею Санта-Крус у Толедо. Їх реставрували та дослідили в межах міської програми інтеграції археологічних відкриттів у культурне життя громади. Виставка супроводжується освітніми та науковими заходами, що покликані розкрити контекст епохи, до якої належать експонати.

Знахідка сталася на тлі масштабних інвестицій уряду Кастильї-Ла-Манчі у збереження історичної спадщини регіону. Йдеться про фінансування археологічних розкопок, реставрацію пам’яток архітектури та мистецтва, модернізацію музеїв і придбання об’єктів, що мають історичну цінність для Толедо.

Реклама

Нагадаємо, польські археологи виявили поблизу Ярослава глиняний предмет віком близько 2500 років, який може виявитися першою пінтадерою, знайденою на території країни. За попередніми оцінками, артефакт могли використовувати для нанесення орнаментів на текстиль або пігменту на тіло. Якщо ця версія підтвердиться, знахідка суттєво розширить уявлення про культурні зв’язки ранньої залізної доби.