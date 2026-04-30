Серія REDMI Note 15: що показали офіційні випробування на міцність і захист від води

Що показали тести серії REDMI Note 15

Під час відкритого тестування Titan Lab компанія Xiaomi продемонструвала, як смартфони серії REDMI Note 15 проходять перевірку на витривалість за сценаріями, що імітують повсякденне використання. Йдеться не про один показовий експеримент, а про серію випробувань, що охоплюють механічні навантаження, вплив води та стабільність роботи після пошкоджень. У Xiaomi цей підхід описують як «REDMI Titan Reliability» — комплексну перевірку конструкції, матеріалів і внутрішньої архітектури пристрою.

Смартфони багаторазово скидали на тверді поверхні з різної висоти, зокрема у форматі серійних падінь. Після таких тестів пристрої залишалися працездатними, що і стало основою для позиціонування: серія REDMI Note 15 — міць титана .

Флагманські моделі Pro+ 5G та Pro 5G отримали сертифікацію SGS Premium Performance. Заявлена витривалість передбачає стійкість до падінь з висоти до 2,5 метра, а також витривалість до згинання та стиснення. Після серії ударів пристрої продовжують працювати без змін у функціональності. Базові моделі REDMI Note 15 і REDMI Note 15 5G демонструють стійкість до падінь з висоти до 1,7–1,8 метра, що відповідає середньому зросту дорослої людини.

Окремо перевіряється механічна міцність корпусу. Під час демонстрації смартфони піддаються тиску та спробам деформації, що дає змогу оцінити жорсткість конструкції. Завдяки внутрішньому каркасу та посиленим елементам конструкції смартфони краще протистоять згинанню.

Основні сценарії тестування:

багаторазові падіння на тверді поверхні з висоти приблизно 1–2,5 м, зокрема під різними кутами (на грань, кут і задню панель);

серійні дроп-тести, коли пристрій проходить кілька падінь поспіль без перевірки між ними;

перевірка стійкості корпусу до згинання — як рівномірного, так і точкового (імітація тиску в кишені або сумці);

навантаження у вигляді стиснення та локального тиску на корпус і екран;

оцінка працездатності після механічних впливів: перевірка камери, сенсорів, зв’язку та реакції дисплея;

тестування дисплея після ударів, зокрема перевірка точності сенсора та відсутності «мертвих зон»;

перевірка герметичності корпусу після фізичних навантажень (у контексті захисту від води).

Технічну основу витривалості формує скло Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, яке краще протистоїть ударам у разі падіння на тверді поверхні. Разом із цим використовується багатошарова амортизаційна конструкція, що розподіляє енергію удару по корпусу. Завдяки цьому зменшується навантаження на головні компоненти.

Флагмани REDMI Note 15 Pro+ 5G та REDMI Note 15 Pro 5G отримали подвійний захист за стандартами IP66 (від потужних струменів) та IP68 (від занурення). При цьому технологія дисплея Wet Touch забезпечує смартфону можливість безпомилково розпізнавати жести, навіть якщо ваші руки мокрі або ви стоїте під дощем.

Що ці тести означають для користувача

Відкрите тестування Titan Lab показує не стільки абсолютну «невбиваність» пристроїв, скільки підхід виробника до перевірки їхньої витривалості. Демонстрація серійних падінь, механічних навантажень і перевірок після них дає уявлення про те, як смартфони поводяться за типових ризикових сценаріїв, з якими користувачі стикаються щодня.

Водночас випробування проводяться за контрольованих умов і не гарантують ідентичного результату у реальному використанні. Фактична стійкість смартфона залежить від багатьох факторів — кута падіння, типу поверхні чи інтенсивності навантаження. Інженерний підхід до конструкції REDMI Note 15 означає для користувача менший ризик критичних пошкоджень у повсякденних ситуаціях, але не скасовує потреби обережного використання.

Нова лінійка REDMI Note 15 встановлює нові стандарти міцності у своєму сегменті. Офіційні випробування підтвердили: ці смартфони готові до падінь, впливу води та інтенсивних навантажень.

