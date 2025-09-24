Серце Вольтера зберігало таємницю майже 250 років: вчені розкрили причину смерті філософа

Серце Вольтера було забальзамоване після його смерті і зберігалося як реліквія / © ТСН.ua

Сучасні наукові технології допомогли поставити крапку в давньому питанні щодо причини смерті французького філософа Вольтера. Нове дослідження забальзамованого серця мислителя підтвердило, що він помер від раку сечового міхура.

Результати дослідження були опубліковані у науковому виданні Research Gate.

Забальзамоване серце як ключ до розгадки

Вольтер помер у 1778 році у віці 83 років, і, попри наявність звіту про розтин, точна причина його смерті залишалася дискусійною. Його серце було забальзамовано та зберігалося як реліквія.

Цей орган, а також інші біологічні зразки, що збереглися, стали об’єктом нового палеопротеомного дослідження. Науковці, використовуючи сучасні методи аналізу, вивчили залишки крові та тканин. Результати аналізу пролили світло на давні записи і підтвердили, що філософ страждав на рак.

Посмертна історія серця філософа

Одразу після смерті Вольтера його серце було вилучено і забальзамовано. Цим зайнявся маркіз де Ла Віллетт, який був другом і протеже філософа. Він помістив орган у скриньку з написом: «Його серце тут, але його дух — всюди». Пізніше серце ненадовго було перевезено до маєтку Вольтера у Фернеї, який маркіз викупив у спадкоємців. Там його помістили на оксамитову подушку перед монументом філософу.

Пізніше, через фінансові труднощі, маркіз продав маєток, і серце перемістили до його власного маєтку Шато де Віллетт. У 1864 році, після смерті сина маркіза, забальзамоване серце передали французькій державі.

Його помістили в основу гіпсової статуї філософа, створеної скульптором Жаном-Антуаном Гудоном, у тодішній Імператорській бібліотеці, що зараз є Національною бібліотекою Франції. У 1924 році статую разом із серцем урочисто відновили в Салоні пошани.

Висновки, що підтверджують історію

Дослідження показало, що філософ помер від перфорованого плоскоклітинного раку сечового міхура, який поширився на очеревину. Це стало першим біологічним підтвердженням історичних припущень. Роботу очолив доктор Філіп Шарльє, який вже відомий дослідженнями останків відомих історичних постатей.

Висновки вчених дозволили не лише встановити справжню причину смерті, а й показали, що забальзамоване серце та інші реліквії можуть бути цінним джерелом для сучасних біомедичних досліджень.