Серце зупиняється, а життя триває: у чому секрет восьминога

Восьминіг

Восьминоги вкотре дивують науковців своєю фізіологією. Біологи з’ясували, що ці головоногі молюски здатні залишатися активними навіть у моменти, коли робота їхнього серця тимчасово сповільнюється або зупиняється — без фатальних наслідків для організму.

Про це повідомило видання Times of India.

Ключ до такої витривалості — у незвичній будові кровоносної системи. На відміну від ссавців, восьминіг має три серця: два зяброві, які перекачують кров через органи дихання, та одне системне, що розносить кисень по тілу. Навіть коли центральне серце на короткий час припиняє роботу, зяброві серця продовжують функціонувати, забезпечуючи поглинання кисню.

Додаткову роль відіграє склад крові. Кисень у восьминогів переносить гемоціанін — мідьвмісний білок, ефективний за низького рівня кисню. Він здатен віддавати кисень тканинам навіть за слабкого кровотоку, що дозволяє клітинам довше підтримувати аеробний обмін без повноцінної циркуляції.

Ще один фактор — децентралізована нервова система. Понад половина нейронів восьминога зосереджена в його щупальцях, тож базові рухи й реакції зберігаються навіть за обмеженого кровопостачання мозку. В результаті тварина може рухатися, утримуватися на поверхнях і змінювати положення тіла без миттєвої втрати функцій.

Науковці вважають, що така здатність є еволюційною адаптацією до життя в середовищах із нестабільним рівнем кисню — рифах, припливних басейнах або вузьких укриттях. Ці механізми також зацікавили медичних дослідників, адже допомагають краще зрозуміти, як тканини можуть переживати гіпоксію та відновлюватися після тимчасових порушень кровообігу.

