Шафа з Помпеїв приховувала таємниці майже 2000 років: що було всередині

Помпеї — археологи дослідили шафу, поховану під попелом Везувію / © Unsplash

Реклама

У стародавніх Помпеях археологи знайшли речі, які майже дві тисячі років залишалися прихованими під шаром вулканічного попелу. Дерев’яна шафа, що зберігала особисті речі мешканців міста, допомогла дослідникам дізнатися більше про їхнє життя до катастрофічного виверження Везувію.

Про це повідомило видання The Independent.

Реклама

Незвичайну знахідку виявили в одному з будинків на Віа делл’Аббонданца — вулиці, яка колись була однією з найжвавіших у Помпеях. Хоча дерев’яні частини меблів не вціліли, за залишеними слідами та фрагментами фахівцям вдалося відновити вигляд шафи й дослідити її вміст.

Реклама

Найцікавішим предметом виявилося намисто, яке складалося щонайменше з 24 крихітних амулетів. Серед підвісок були фігурки богів Беса та Меркурія, зображення частин людського тіла, виноградних грон і соснових шишок. Для їхнього виготовлення використовували кістку, фаянс, гірський кришталь і скляну пасту.

У римських родинах такі прикраси мали особливе значення. Їх називали крепундіями та зазвичай дарували маленьким дітям. Вважалося, що амулети захищають дитину, а завдяки звукам, які видавали підвіски, дорослі могли визначати її місцеперебування. Згодом ці намиста іноді залишали собі на згадку про дитячі роки.

Проте дитячі обереги були далеко не єдиними речами, які пережили виверження вулкана. Серед знахідок опинилися предмети для догляду за собою, посуд, гроші та речі, пов’язані з релігійними обрядами.

Зокрема, археологи натрапили на пінцет, скляну посудину, в якій могли зберігати парфуми чи мазь, а також курильницю для ладану. В іншій частині будинку знайшли різноманітні горщики та ємності з бронзи, кераміки й скла.

Реклама

Окрему увагу привернула дерев’яна скринька зі свинцевими гирями. На думку дослідників, це може вказувати на те, що хтось із мешканців займався торгівлею. Поруч з іншими речами збереглася й невелика плетена ємність із 38 бронзовими монетами.

Те, що в оселі залишилися не лише гроші, а й особисті пам’ятні речі, дозволяє припустити, що під час виверження люди не мали достатньо часу, аби забрати своє майно.

Директор археологічного парку Помпеїв Габріель Цухтрігель пояснив Reuters, що встановити особи колишніх мешканців будинку достеменно неможливо. Водночас знайдені предмети дають змогу краще зрозуміти їхні звички, заняття та побут.

Відомо, що будівля розташована в центральній частині стародавнього міста. Написи, виявлені під час досліджень, дозволяють попередньо пов’язати її з чоловіком на ім’я Корнелій Максимус.

Реклама

Цікаво, що археологи почали вивчати цей будинок понад століття тому. Ще 1912 року вони розкопали його фасад, однак до окремих внутрішніх приміщень дісталися лише під час нинішніх реставраційних робіт.

Варто зазначити, що 79 року нашої ери виверження Везувію знищило Помпеї, розташовані неподалік сучасного Неаполя. Місто опинилося під багатометровим шаром попелу, завдяки якому до наших днів збереглися численні споруди, побутові предмети й навіть написи на стінах.

Нагадаємо, у Франції під час будівельних робіт просто перед школою з-під землі з’явилися людські черепи. Несподівана знахідка привела археологів до середньовічного кладовища, історія якого досі залишається загадкою.

Новини партнерів

Новини партнерів