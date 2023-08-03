Шахтарі випадково натрапили на стародавній римський корабель

У Сербії шахтарі працювали у великому вугільному карʼєру, коли екскаватор наштовхнувся на деревину. На місце прибули вчені, які знали, що колись у цьому місці було римське поселення Вімінаціум.

Про це пише Reuters.

Дослідники зазначають, що 13-метровий корабель міг бути частиною річкового флоту, який обслуговував високорозвинене римське місто з населенням 45 тисяч людей.

У районі вугільних розкопок за останні роки виявили загалом два римські кораблі і три каное. Однак дослідження Вімінаціуму тривають ще від 1882 року, водночас археологи дослідили лише 5% ділянки, яка, за їхніми словами, становить 450 гектарів.

Нагадаємо, у пустелі Негев вчені під час розкопок виявили стародавні поховання, яким приблизно 2500 років і в цих могилах - 50 скелетів. Ці скелети можуть належати жінкам, яких продали в рабство.

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