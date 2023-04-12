Шахтарі знайшли химерну мумію тварини, якій 30000 років: стало відомо, хто це (фото)

Палеонтологи дослідили "загадкову заморожену грудку хутра", яку знайшли шахтарі у Канаді.

Так, 2018 року глибоко всередині шахти на золотих копальнях Клондайк біля Юкона виявили химерну істоту.

Як пише cbc.ca, науковці з Центру інтерпретації Юкон-Берінгія ідентифікували знахідку як арктичну білку віком 30 000 років. Її експерти назвали "Гестером".

Фото: cbc.ca

Вважається, що істота арктичної епохи згорнулася у тугий клубок під час сплячки, і померла.

Зразок буде виставлено на загальний огляд у центрі в Вайтхорсі, Канада. Муміфіковану білку покажуть разом з тхором, якого знайшли у тому ж регіоні.

Фото: cbc.ca

Інші істоти льодовикового періоду, що добре збереглися, виявлені в цьому районі, включають гігантських бобрів, мамонтеня і вовченя.

Палеонтолог Грант Зазула сказав: "Я постійно вивчаю кістки. Але коли ви бачите як чудово збереглася тварина, якій 30 000 років, і ви можете бачити її обличчя, шкіру, шерсть і таке інше, це так інтуїтивно зрозуміло. Це так пожвавлює".

Фото: cbc.ca

Дослідники використовували рентгенівський апарат для сканування тварини і виявили напрочуд непошкоджений скелет — вчені вважають, що тварина була молодою, але не змогли довести, як вона померла.

Фото: cbc.ca

Ці гризуни зазвичай досягають близько 40 см завдовжки і важать приблизно 700 гр. За даними уряду Юкона, хоча вони часто доживають до дев'яти років, вони можуть стати закускою для м'ясоїдних хижаків, таких як ведмеді гризлі та горностаї.

Нагадаємо, NASA показало фото одного із найпотужніших вибухів у Всесвіті. Космічний телескоп імені Джеймса Вебба нещодавно зробив захопливе детальне зображення Кассіопеї А.

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