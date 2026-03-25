Шахрайство із SIM-картками: яка проста дія захистить ваші дані

Без належного захисту SIM-картка може відкрити шахраям доступ до ваших персональних даних.

Шахраї

© iStock

SIM-картка, яка забезпечує підключення смартфона до мобільної мережі, може стати слабким місцем у захисті персональних даних. Йдеться про так зване шахрайство із заміною SIM-картки — схему, за якої зловмисники отримують контроль над номером телефону без фізичного доступу до пристрою.

Про це повідомило видання BGR.

Фахівці попереджають: у разі такого доступу сторонні особи можуть перехоплювати повідомлення, входити до банківських застосунків і отримувати конфіденційну інформацію.

Як захистити свою SIM-картку

SIM-картка містить унікальну інформацію, пов’язану з номером телефону, і використовується не лише для дзвінків чи повідомлень, а й для інших функцій пристрою. Тому її захист має прямий вплив на безпеку користувача.

Базовий захист можна увімкнути самостійно. Йдеться про встановлення PIN-коду для SIM-картки. Це додатковий рівень безпеки, який блокує доступ до даних без введення короткого цифрового коду. PIN-код SIM-картки зазвичай складається з кількох цифр. Водночас фахівці радять не використовувати той самий код, що й для розблокування екрана, аби зменшити ризики.

Налаштувати захист можна у параметрах телефону. На смартфонах Android функція блокування SIM-картки доступна в налаштуваннях безпеки. Зокрема, на пристроях Samsung потрібно відкрити «Налаштування», перейти до розділу «Екран блокування та безпека», далі — «Інші налаштування безпеки». Там є опція блокування SIM-картки, де користувачеві запропонують встановити PIN-код. Зазвичай це чотиризначна комбінація, яку надалі можна змінити або вимкнути. Водночас назви розділів можуть відрізнятися залежно від виробника — наприклад, «Безпека та конфіденційність».

На iPhone ця функція також доступна в налаштуваннях. Для цього потрібно відкрити «Налаштування», обрати «Стільниковий зв’язок» і перейти до пункту «PIN-код SIM-карти». Після активації перемикача система запропонує ввести код. У деяких випадках спочатку потрібно вказати стандартний PIN-код оператора, після чого його можна змінити на власний. За потреби користувач може в будь-який момент повернутися до цих налаштувань, щоб змінити або вимкнути PIN-код.

Як працює шахрайська схема

Додатково варто враховувати, як саме зловмисники можуть скористатися незахищеною SIM-карткою. Зокрема, шахраї можуть перенести номер телефону на іншу SIM без відома власника. Для цього зловмисники збирають особисту інформацію жертви, після чого звертаються до мобільного оператора, видаючи себе за неї, і домагаються перевипуску SIM-картки.

Після такого перенесення номера вони отримують контроль над дзвінками та повідомленнями, зокрема кодами підтвердження для входу в банківські сервіси чи акаунти. Це відкриває доступ до фінансових даних і може призвести до втрати коштів.

Подібні випадки вже мали масштабні наслідки. Зокрема, проблема заміни SIM-карток фіксувалася у одного з мобільних операторів, що завершилося багатомільйонними компенсаціями. Також відомий випадок, коли мешканець Каліфорнії організував схему із викраденням персональних даних і подальшою заміною SIM-карток. У результаті він отримав доступ до телефонів жертв і незаконно заволодів майже 2 мільйонами доларів із банківських рахунків. У 2025 році його засудили до позбавлення волі та зобов’язали відшкодувати збитки.

«Тож, витрачаючи час на встановлення PIN-коду, ви можете захистити себе від деяких цілком реальних наслідків», — йдеться в статті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що навіть повністю розряджений iPhone можна знайти — завдяки функції Find My. Але для цього важливо заздалегідь увімкнути кілька налаштувань.

