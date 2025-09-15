ТСН у соціальних мережах

Шанс знайти іншопланетян: скільки світлових років до найближчої цивілізації — вчені

Інопланетяни дуже далекі і дуже старі, свідчать результати нового дослідження.

Найближча до нас технологічна цивілізація в Чумацькому Шляху може перебувати за 33 000 світлових років. Щоб існувати одночасно з нами, її цивілізація мала б бути не менше 280 000 років, а можливо й мільйони років.

Про це йдеться у новому дослідженні, представленому на спільному з’їзді EPSC–DPS2025 у Гельсінкі.

Ці розрахунки показують, наскільки складно знайти планети, подібні до Землі, з тектонікою плит та атмосферою, домінованою азотом і киснем, із правильною кількістю кисню та вуглекислого газу.

Доктор Мануель Шерф і професор Гельмут Ламмер з Інституту космічних досліджень Австрійської академії наук у Граці зазначають, що шанси на успіх пошуків інопланетного розумного життя (SETI) виглядають доволі малими.

«Інопланетні цивілізації в нашій галактиці, ймовірно, досить рідкісні», — зазначає Шерф.

Роль вуглекислого газу та тектоніки плит

Чим більше вуглекислого газу в атмосфері планети, тим довше може підтримуватися біосфера та фотосинтез і запобігати втраті атмосфери у космос. Однак надлишок CO₂ може викликати ефект парникового потепління або зробити атмосферу токсичною для життя.

Тектоніка плит регулює рівень вуглекислого газу в атмосфері в межах вуглець-силікатного циклу, тому планета, придатна для життя, потребує активної тектоніки. З часом CO₂ виводиться з атмосфери і фіксується у породах, замість того щоб перероблятися.

«Коли з атмосфери буде видалено достатньо CO₂, фотосинтез припинить працювати», — пояснює Шерф.

Для Землі це прогнозують приблизно через 200 мільйонів — 1 мільярд років.

Земна атмосфера містить 78% азоту та 21% кисню, а також сліди CO₂ (0,042%). Дослідники розглядали планету з 10% вуглекислого газу — така атмосфера могла б підтримувати біосферу протягом 4,2 мільярда років. Атмосфера з 1% CO₂ забезпечила б біосферу максимум на 3,1 мільярда років.

Крім того, для розвитку технологічного життя необхідно не менше 18% кисню. Менша концентрація унеможливлює відкритий вогонь, плавку металів і, відповідно, розвиток технологічної цивілізації.

Шерф і Ламмер порівняли тривалість існування біосфери з часом, необхідним для появи технологічного життя — на Землі це 4,5 мільярда років. Виходячи з цього, щоб на планеті з 10% CO₂ з’явилася ще одна цивілізація одночасно з нами, її середній вік мав би бути не менше 280 000 років.

Для того, щоб у галактиці існувало десять цивілізацій одночасно з нашою, середня тривалість життя кожної має перевищувати 10 мільйонів років. Це означає, що будь-яка знайдена ETI, швидше за все, буде значно старшою за людство.

Найближча технологічна цивілізація може перебувати на відстані близько 33 000 світлових років — тобто на іншому боці Чумацького Шляху.

Тож, хоча чисельність інопланетних технологічних цивілізацій може бути низькою, пошуки SETI мають продовжуватися. Навіть якщо пошуки нічого не дадуть, це підтвердить сучасні теорії, а у разі успіху це стане одним з найбільших наукових проривів в історії.

Нагадаємо, раніше NASA натякнуло на несподівані знахідки у нашій Сонячній системі. Як виявилося, в Сонячній системі можуть існувати умови для позаземного життя.

