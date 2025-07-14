Що буде, якщо Земля обертатиметься ще швидше: вчені попередили про катастрофу

Планета Земля / © Unsplash

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Цього літа на нас чекають одні з найкоротших днів в історії: 22 липня та 5 серпня доба скоротиться на 1,38 і 1,51 мілісекунди відповідно. Причина — неочікуване пришвидшення обертання Землі. Хоча такі зміни поки що непомітні для людини, науковці застерігають: якщо планета й далі прискорюватиметься, на нас можуть чекати катастрофічні наслідки.

Про це пише Mail Online.

Якщо Земля стане швидшою на 1 милю на годину

Якщо Земля почне обертатися швидше на 1 милю на годину (1,61 км), тривалість доби скоротиться приблизно на 90 секунд. Наші біоритми це не помітять одразу.

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Геостаціонарні супутники втратять синхронізацію, оскільки вже не обертатимуться з тією самою швидкістю, що й Земля. Це порушить роботу зв’язку, навігації та метеоспостережень.

Вода почне відтіснятись від полюсів до екватора через зростання центробіжної сили, що спричинить підвищення рівня моря на кілька дюймів біля екватора та ризик підтоплень у низинних містах.

Якщо швидкість зросте на 100 миль на годину

Рівень води біля екватора підніметься на 10-20 метрів.

Під воду можуть піти Амазонська низовина, північ Австралії та екваторіальні острови.

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Доба триватиме 22 години, що порушить циркадні ритми. Це призведе до стресу, підвищення кількості серцевих нападів, інсультів і ДТП.

Урагани стануть сильнішими, оскільки посилиться ефект Коріоліса, який і створює обертання штормів.

Якщо швидкість зросте на 1000 миль на годину

Це майже вдвічі швидше, ніж зараз. Центробіжна сила виштовхне сотні футів води до екватора. Лише найвищі гори, як-от Кіліманджаро чи Анди, залишаться над рівнем моря.

Зросла б вологість і хмари, які накриють регіони постійним туманом та дощами. Вода почне випаровуватись в атмосферу і навіть за межі Землі.

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За швидкості понад 17 000 миль на годину

Центробіжна сила перевищить силу тяжіння. Люди на екваторі стануть невагомими, вода почне «падати вгору», виникне явище «зворотного дощу».

Екватор стане непридатним для життя, залишки людства втечуть на полюси.

А якщо 24 000 миль на годину?

Планету буквально «сплюсне». Тектонічні плити почнуть різко зсуватися, спричиняючи масштабні землетруси, що зруйнують планету.

«Ми мали б величезні землетруси. Тектонічні плити рухалися б швидко, і це стало б катастрофою для життя на Землі», — каже експерт Вітольд Францек.

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Тож навіть кілька зайвих миль обертання можуть спричинити значні зміни — від перебоїв у роботі супутників до глобальних природних катастроф.

На щастя, такі сценарії малоймовірні, але природа знову нагадує нам, наскільки все на планеті взаємопов’язано.

До слова, дослідники встановили, що полюси «з’їжджають» із поверхні Землі. Усе через великі греблі, які утримують величезні об’єми води: вони змінюють розподіл маси на планеті. Через це земна кора зміщується відносно мантії та навіть впливає на положення осі обертання Землі.