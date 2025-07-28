Що буде з дитиною, народженою в космосі: пояснення вчених

Дитина / © Pixabay

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Поки плани щодо місій на Марс стають дедалі реальнішими, постає більше запитань про те, як людське тіло функціонуватиме в умовах космічного простору. Повноцінна подорож на Червону планету й назад триватиме стільки, що людина цілком може завагітніти та навіть народити дитину під час польоту.

Про це пише видання ScienceAlert.

Чи можливо безпечно зачати й виносити дитину в космосі, і що станеться з немовлям, яке з’явиться на світ далеко від Землі?

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Більшість людей рідко замислюються над тим, які ризики супроводжують життя ще до народження. Наприклад, приблизно дві третини людських ембріонів не доживають до народження — більшість втрачаються протягом перших тижнів після запліднення, часто ще до того, як жінка дізнається про вагітність.

Ці ранні втрати зазвичай пов’язані з тим, що ембріон не розвивається належним чином або не імплантується в стінку матки. Вагітність — це послідовність біологічних етапів, кожен з яких має відбутися в правильному порядку та з певною ймовірністю успішного завершення.

На Землі ці ймовірності можна оцінити завдяки клінічним дослідженням. Але як ці процеси змінюються в умовах міжпланетного простору — предмет новітніх досліджень.

Мікрогравітація і пологи без тяжіння

Умови мікрогравітації, тобто майже повної невагомості в космосі, можуть ускладнити фізичне зачаття, але навряд чи серйозно вплинуть на вагітність після імплантації ембріона.

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Натомість пологи та догляд за новонародженим у невагомості — значно складніше завдання. У космосі нічого не стоїть на місці: рідини плавають, як і люди. Це означає, що процес народження та подальший догляд стануть значно бруднішими й технічно складнішими, ніж на Землі, де гравітація допомагає майже в усьому — від позиціонування до годування.

З іншого боку, плід і на Землі розвивається в умовах, близьких до мікрогравітації: він плаває у навколоплідних водах, м’яко підвішений у матці. Навіть астронавти готуються до космічних виходів, тренуючись у водних резервуарах, які імітують невагомість. У цьому сенсі матка — вже готовий «симулятор мікрогравітації».

Радіаційна небезпека

Однак гравітація — лише частина проблеми. Позаяк поза межами захисного шару атмосфери Землі ховається значно серйозніша загроза — космічне випромінювання.

Космічні промені — це високоенергетичні частинки, по суті — оголені атомні ядра, що мчать крізь Всесвіт майже зі швидкістю світла. Вони складаються з протонів і нейтронів та здатні завдавати серйозної шкоди людським клітинам, коли проходять крізь тіло.

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На Землі нас захищає атмосфера та магнітне поле планети. Але в космосі цього захисту немає. Удар космічного променя по клітині може спричинити локалізоване пошкодження, мутації ДНК та навіть рак. Крім того, радіація може викликати запальні реакції, що заважають нормальній роботі органів.

У перші тижні після запліднення клітини ембріона швидко діляться, мігрують і формують первинні структури. Цей період — один із найбільш вразливих. Один влучний удар космічного променя може знищити ембріон. Хоча це рідкість, результатом може стати непомітний викидень.

Ризики на пізніших етапах вагітності

Зі зростанням плода збільшується і ймовірність ураження. Коли до кінця першого триместру формується плацентарний кровообіг, матка й дитина починають стрімко рости. Це робить материнське тіло більшою «ціллю» для космічних променів.

Ураження м’язів матки може спровокувати передчасні перейми. І хоча неонатальна медицина сьогодні досягла великих успіхів, у космосі передчасні пологи — це ще серйозніше випробування, ніж на Землі.

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Народження — лише початок

Після народження розвиток не припиняється. Дитина, що з’явилася на світ у космосі, продовжить рости в умовах мікрогравітації. Це може порушити формування рухових рефлексів і координації — базових навичок, як-от піднімання голови, сидіння, повзання та ходіння. Усе це вимагає відчуття «верху» і «низу», якого в космосі просто не існує.

Вагітність і народження в космосі — це не фантастика, а реальна перспектива для майбутніх міжпланетних місій. Хоча ці процеси супроводжуються серйозними ризиками, більшість із них уже сьогодні досліджуються науковцями. Майбутні технології можуть зменшити ці загрози — але лише за умови глибокого розуміння, яке ми починаємо формувати вже зараз.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що шведська модель OnlyFans Ельза Тора заявила, що хоче стати першою людиною, яка народить дитину від Ілона Маска на Марсі. Ілон Маск планує до 2050 року заселити Марс мільйоном людей і створити там самодостатню колонію, здатну до розмноження і зростання населення.