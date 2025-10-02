Що можна побачити у нічному небі у жовтні: найкращі астрономічні події

Осінній період 2025 року потішить астрономічними подіями / © Associated Press

Жовтень буде насиченим місяцем для любителів зоряного неба. Головною подією цього місяця може стати яскрава поява комети C/2025 A6 (Lemmon), яка 21 жовтня опиниться на найменшій відстані від Землі.

Про це повідомляє Universemagazine.com.

Перелік подій у жовтні 2025 року

6 жовтня — сполучення майже повного Місяця (98%) із Сатурном (+0,6m) та Нептуном (+7,7m). Місяць опиниться на відстані 2,9° від Сатурна і 2° від Нептуна. Перша подія відбудеться ближче до ранку, друга — після світанку, коли всі три тіла вже будуть під горизонтом. Тож найкращий час для спостережень — ніч проти 6 жовтня.

7 жовтня — повня, точний час настання повної фази Місяця 06:47 за київським часом (03:47 UTC).

10 жовтня — сполучення Місяця (87%) зі скупченням Плеяди. У тих частинах земної кулі, де у цей час буде ніч, орієнтовно о 06:40 UTC може спостерігатися покриття.

13/14 жовтня — сполучення Місяця (47%) з Юпітером (-2,2m): о 01:30 за київським часом тіла опиняться на найменшій відстані 4,3°. Упродовж ночі можна буде простежити, як старий Місяць, рухаючись Близнятами, «прослизає» між Поллуксом та Юпітером.

19 жовтня — старий Місяць (5%) опиниться поруч із Венерою (-3,9m) на передсвітанковому небі. Найближче тіла розташуються о 18:26 UTC того ж дня, коли для спостерігачів в Україні вони будуть під горизонтом.

Раніше вчені повідомили, що Місяць віддаляється від Землі, що вже вплинуло на тривалість доби.