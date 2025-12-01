Що насправді станеться, якщо Сонце почне тьмяніти

Науковці пояснили, що станеться, якщо Сонце почне тьмяніти / © Pixabay

Науковці розповіли, якими були б реальні наслідки, якщо яскравість Сонця зменшиться на 1% за рік і на 5% — за 20 років. Хоча цифри здаються невеликими, науковці попереджають: у реальному світі такі зміни були б смертельними для людства.

Про це йдеться на dailymail.

«Навіть якщо деякі організми зможуть вижити під землею, людство загине набагато швидше — передусім через паніку та соціальний колапс», — пояснив науковець Девід Стівенсон із Каліфорнійського технологічного інституту.

Що відбувається, коли Сонце темніє

Сонце забезпечує Землю приблизно 1 365 Вт енергії на квадратний метр, і будь-яке зниження цього потоку може порушити крихкий баланс. Якщо яскравість зменшиться, Земля почне стрімко охолоджуватися.

За словами Люсі Грін з Університетського коледжу Лондона, Сонце природно варіює свою активність у межах 11-річного циклу, але ці зміни настільки незначні, що майже не впливають на клімат. У минулому, наприклад під час Маундерового мінімуму (1645–1715), падіння сонячної активності на лише 0,22% спричинило Малий льодовиковий період у Європі.

Можливі катастрофічні наслідки

Якщо б яскравість Сонця знизилася хоча б на 1%, світовий клімат змінився б різко й невідворотно:

–0,6°C: початок масових неврожаїв в Європі.

–2°C: глобальний голод, що може знищити мільярди людей.

–6°C: новий льодовиковий період, льодовики вкриють значну частину Північної півкулі.

Повне згасання Сонця: температура впаде до –73°C за рік і до –240°C через мільйони років.

Дослідження показують, що навіть падіння температури всього на 1,8°C скоротить виробництво ключових культур (пшениці, кукурудзи, сої, рису) на 11%. За оцінками, голод за два роки забрав би 5,3 млрд життів.

Чи можливий такий сценарій?

На щастя, ні. Науковці запевняють: Сонце фізично не може охолонути так швидко. Навіть якщо б його ядро повністю перестало виробляти енергію, яскравість зменшилася б на 1% лише за… мільйон років.

Професор Майкл Локвуд з Університету Редінга зазначає, що колосальна маса Сонця слугує «тепловим акумулятором», який неможливо швидко охолодити.

У реальності природні зміни яскравості Сонця становлять лише 0,1–0,25% — і це замало, щоб спричинити глобальну катастрофу.

Тож драматичний сценарій «миттєвого льодовикового періоду» поки відміняється. Науковці заспокоюють, що такий розвиток подій неможливий.

