Люди з недостатньою вагою мають значно вищий ризик смерті, ніж ті, хто страждає на надмірну вагу чи легке ожиріння.

Про це заявили науковці під час щорічної зустрічі Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету.

У дослідженні взяли участь близько 86 тисяч осіб середнього та старшого віку. Учасників розподілили за індексом маси тіла (ІМТ): від недостатньої ваги (до 18,5 кг/м²) до тяжкого ожиріння (понад 40 кг/м²). Контрольну групу становили люди з ІМТ у межах 22,5–25, тобто з верхнього діапазону норми.

Результати показали, що найвищий ризик смертності був серед тих, хто мав недостатню вагу: він перевищував показники контрольної групи у 2,73 раза. Підвищений ризик виявили і у людей з нижньої межі норми (ІМТ 18,5–20) —вдвічі вищий.

Високим залишався ризик і серед учасників із тяжким ожирінням (понад 40 ІМТ). Натомість люди з надмірною вагою (25–30) та легким ожирінням (30–35) не продемонстрували зростання смертності порівняно з контрольною групою.

Науковці пояснюють: недостатня вага часто пов’язана з браком поживних речовин і вітамінів, необхідних для нормальної роботи організму. Тому вони закликають оцінювати здоров’я комплексно, а не орієнтуватися винятково на показники ваги.

