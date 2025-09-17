ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
261
Час на прочитання
1 хв

Що небезпечніше — бути занадто худим чи мати ожиріння: що виявили вчені

Вчені встановили: худорлявість не завжди є ознакою здоров’я. Виявилося, що ризик смерті у таких людей значно вищий, ніж у тих, хто має надмірну вагу.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Вага

Вага / © Unsplash

Люди з недостатньою вагою мають значно вищий ризик смерті, ніж ті, хто страждає на надмірну вагу чи легке ожиріння.

Про це заявили науковці під час щорічної зустрічі Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету.

У дослідженні взяли участь близько 86 тисяч осіб середнього та старшого віку. Учасників розподілили за індексом маси тіла (ІМТ): від недостатньої ваги (до 18,5 кг/м²) до тяжкого ожиріння (понад 40 кг/м²). Контрольну групу становили люди з ІМТ у межах 22,5–25, тобто з верхнього діапазону норми.

Результати показали, що найвищий ризик смертності був серед тих, хто мав недостатню вагу: він перевищував показники контрольної групи у 2,73 раза. Підвищений ризик виявили і у людей з нижньої межі норми (ІМТ 18,5–20) —вдвічі вищий.

Високим залишався ризик і серед учасників із тяжким ожирінням (понад 40 ІМТ). Натомість люди з надмірною вагою (25–30) та легким ожирінням (30–35) не продемонстрували зростання смертності порівняно з контрольною групою.

Науковці пояснюють: недостатня вага часто пов’язана з браком поживних речовин і вітамінів, необхідних для нормальної роботи організму. Тому вони закликають оцінювати здоров’я комплексно, а не орієнтуватися винятково на показники ваги.

Нагадаємо, ютубер Джастін Дорфф провів експеримент, голодуючи цілий тиждень і п’ючи лише воду. Чоловік розповів про несподівані наслідки, які змінили його тіло та свідомість.

Дата публікації
Кількість переглядів
261
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie