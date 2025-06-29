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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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350
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2 хв

Що побачити на нічному небі у липні: найяскравіші зірки, планети і метеори

Середина літа — час, коли космос відкриває свої таємниці: Літній Трикутник, Марс, метеори та сріблясті хмари вже чекають на спостерігачів.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Небо

Небо / © Pixabay

Липень — один із найкращих місяців для астрономічних спостережень в Україні. Саме зараз, у розпал літа, нічне небо дарує справжнє космічне шоу: Чумацький Шлях, Літній Трикутник, яскраві планети та навіть сріблясті хмари.

Про це пише Space Teach.

У липні в наших широтах Чумацький Шлях видно надзвичайно чітко. Його світла смуга простягається через усе небо, особливо ближче до півночі. У напрямку сузір’я Стрільця розташований центр нашої Галактики — чудовий орієнтир як для новачків, так і для досвідчених астрономів-аматорів.

Цей регіон неба багатий на цікаві об’єкти — туманності, скупчення зір та інші галактичні структури, які можна досліджувати навіть за допомогою звичайного бінокля або телескопа.

Ще одне яскраве явище — так званий Літній Трикутник. Це астеризм, що утворюється трьома яскравими зірками: Денебом (сузір’я Лебедя), Альтаїром (сузір’я Орла) та Вегою (сузір’я Ліри). Ці зорі добре видно на літньому небі навіть у місті, і вони слугують чудовим орієнтиром для початку спостережень.

Увечері над західним горизонтом можна буде побачити Марс і Меркурій. Щоправда, їхнє «вікно видимості» буде нетривалим, тож варто шукати їх одразу після заходу Сонця. У передсвітанкові години на сході з’являться Венера та Сатурн — яскраві планети, які не сплутаєш із жодною зіркою.

Юпітер поки що низько над горизонтом — після сполучення із Сонцем наприкінці червня — але з кожним днем його буде видно все краще. Наприкінці липня його вже можна буде спостерігати перед світанком.

Максимум метеорного потоку Дельта-Аквариди припадає на кінець місяця. Його радіант знаходиться низько на південному небосхилі, тому у північних регіонах активність буде помірною — до 10–15 метеорів на годину. Але в ясну ніч навіть це — вражаюче видовище, особливо далеко від міського світла.

Ще одне явище, на яке варто звернути увагу — сріблясті хмари. Це найвищі хмари в атмосфері Землі, які утворюються на висоті близько 80 км з кристаликів льоду. Вони світяться у сутінках, коли Сонце вже сховалося за горизонтом, але все ще освітлює ці верхні шари атмосфери.

У липні сріблясті хмари найчастіше можна побачити у північних широтах (55°–65°) — тобто, в Україні їх можна спостерігати на півночі та в центрі країни, особливо в другій половині місяця.

Нагадаємо, легендарний астрофізик Стівен Гокінг ще за життя озвучив моторошний прогноз щодо майбутнього Землі та її загибелі до 2600 року. І тепер ці тривожні припущення частково підтвердилися з боку NASA. Проблеми, які окреслив Гокінг, уже сьогодні становлять реальну небезпеку для людства.

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