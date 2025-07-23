Що приховано під кригою: приголомшливе відкриття в Антарктиді змінить кліматичні прогнози (фото)

Антарктида приховує таємницю — виявлено сотні величезних підлідних каньйонів / © Pixabay

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Антарктида — найменш досліджений континент світу, відомий своєю суворою і важкодоступною природою. Тепер науковці зробили сенсаційне відкриття під Антарктичним льодовим щитом — виявлено 332 приховані підводні каньйони, вирізані в океанському дні. Це в п’ять разів більше, ніж вважалося раніше.

Про це йдеться у матеріалі dailymail.

Деякі з цих підводних каньйонів сягають глибини до 4000 метрів — це приблизно висота Монблану. Загалом у світі відомо близько 10 000 таких каньйонів, але в Антарктиді — найбільші та найвражаючі.

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Під льодами Антарктиди знайшли гігантські підводні каньйони Фото dailymail

Що таке підводні каньйони і чому це важливо

Ці каньйони формуються так званими турбідними потоками — підводними «лавинами» з води та осаду, що стрімко спускаються по континентальному шельфу. В Антарктиді ці потоки значно сильніші через велику кількість осадових матеріалів, які зносять льодовики.

Ці каньйони:

транспортують поживні речовини;

з’єднують мілководдя з глибокими зонами океану;

створюють середовище з високим біорізноманіттям.

Попри важливість, ці структури досі майже не вивчалися, особливо в таких важкодоступних місцях, як Антарктида.

Що саме відкрили вчені

Дослідники, використовуючи новий метод аналізу карт, виявили ці каньйони, які раніше були прихованими. За словами Д. Амбласа з Барселонського університету, найвражаючі каньйони — у Східній Антарктиді: довгі, гіллясті, часто U-подібні. У Західній Антарктиді — коротші, круті, V-подібні, ймовірно через недавнє танення льодовиків.

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Ці каньйони транспортують теплу воду з відкритого океану до плавучого морського льоду, прискорюючи танення льоду

Глобальні наслідки для світу

Ці каньйони мають вирішальне значення для циркуляції океанічних вод і впливають на танення льоду, транспортують теплі води до льодових шельфів, що прискорює їх розтанення. Це, у свою чергу, може впливати на глобальний рівень моря та клімат.

Однак моделі змін клімату, які використовуються, наприклад, Міжурядовою групою експертів зі змін клімату (IPCC), не враховують вплив цих каньйонів, що обмежує точність прогнозів.

Антарктида — ключ до майбутнього планети

Антарктичні льодовики містять 70% прісної води Землі. Якщо вони повністю розтануть, рівень моря підніметься на 56 метрів. Навіть незначні втрати льоду можуть спричинити великі зміни: уповільнення океанічної циркуляції, зміну вітрових поясів, кліматичні зміни.

Нагадаємо, NASA провело експерименти з павуками у космосі. Унікальний експеримент на борту орбітальної станції провели американські вчені, щоб дослідити, як павуки та рибки реагують на умови мікрогравітації.

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