Що приховували мумії: комп’ютерна томографія розкрила подробиці життя жерців Стародавнього Єгипту

Мумія / © Unsplash

Реклама

Комп’ютерна томографія двох давньоєгипетських мумій дала змогу дослідникам уперше побачити приховані риси їхньої зовнішності, стан здоров’я та сліди вікових ушкоджень, які залишалися невідомими понад 2200 років.

Про це повідомило видання earth.com.

Сучасні КТ-сканери передали дрібні анатомічні деталі та зафіксували наслідки хронічного болю, з яким жили жерці Нес-Мін і Нес-Хор.

Реклама

До медичного центру Keck Medicine USC мумії доправили в запечатаних саркофагах. Радіологи провели повне КТ-сканування, не порушивши обгорток. Учених здивувала точність зображень: апарат зафіксував навіть повіки і контури губ.

Дослідження показало, що Нес-Мін мав значне пошкодження поперекового хребця, імовірно пов’язане з віковим зношенням. Разом із ним були поховані амулети та прикраси, що також оцифрували. У Нес-Хора виявили серйозні стоматологічні проблеми та руйнування кульшового суглоба, що свідчить про поважний вік на момент смерті.

Команда під керівництвом докторки Саммер Декер створила з КТ-знімків детальні 3D-моделі обох тіл та артефактів. На їхній основі виготовили повнорозмірні 3D-копії хребтів, черепів і стегнових кісток, а також кількох артефактів, знайдених у похованні Нес-Міна. Для цього застосували медичні 3D-принтери

«Мумії довгий час були загадкою. Зазирнути під поверхню, щоб розкрити специфічний життєвий досвід окремих людей, неймовірно захопливо. Ця сучасна наукова технологія пропонує нам потужне вікно у світ стародавніх людей та минулих цивілізацій, які в іншому випадку могли б бути втрачені» — зазначила антропологиня Діана Перлов.

Реклама

Нагадаємо, в графстві Кент археологи знайшли англосаксонський меч віком близько 1500 років. Зброя з рунічними написами та позолоченою рукояттю проливає світло на культурні зв’язки раннього Середньовіччя.