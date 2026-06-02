Що приховує наша кров: вчені зазирнули на 700 мільйонів років у минуле

Кров

Дослідники з Кіотського університету реконструювали еволюційну історію клітин крові, яка охоплює близько 700 мільйонів років. Як зазначають автори дослідження, майже всі види тварин, зокрема люди, мають клітини крові. Водночас їхнє походження та склад суттєво відрізняються між видами. Попри значний обсяг знань про функції клітин крові як людини, так і миші, їхня еволюційна історія досі залишалася недостатньо вивченою.

Про це повідомило видання Phys.org.

Щоб з’ясувати, коли виникли перші клітини крові та як вони змінювалися протягом еволюції, вчені розробили новий метод аналізу. Він дав змогу порівняти активність генів у різних типах клітин і представників різних видів тварин. До дослідження також залучили одноклітинні організми, щоб простежити можливе походження клітин крові.

За допомогою нового підходу науковці відтворили еволюційні зв’язки між клітинними лініями. Найбільш схожими на клітини одноклітинних організмів серед клітин крові людини виявилися макрофаги. На думку дослідників, саме вони можуть бути найближчими до ранніх клітин крові.

Окремо команда проаналізувала ген FOS, який зустрічається в клітинах крові багатьох тварин. Виявилося, що він був присутній ще в одноклітинного предка, який жив близько 700 мільйонів років тому. Це може свідчити про те, що перші клітини крові з’явилися приблизно тоді ж, коли й перші багатоклітинні тварини.

Дослідження також допомогло простежити, як могли формуватися різні типи клітин крові. За реконструкцією вчених, тучні клітини відокремилися від макрофагів, а згодом від них виникли прототипні Т-клітини та еритроцити. Водночас прототипні В-клітини, ймовірно, відгалузилися від макрофагів уже після відокремлення тучних клітин.

У результаті дослідники змогли відтворити еволюційне дерево клітин крові за останні 700 мільйонів років. Автори зазначають, що шляхи диференціації клітин крові хребетних відображають їхню тривалу еволюційну історію.

Дослідники також висловили сподівання, що розроблений під час роботи метод може допомогти вивчати еволюційне походження різних захворювань, зокрема раку, та сприяти кращому розумінню механізмів їхнього розвитку.

