Що робити, якщо AirPods не працюють: як легко перезавантажити навушники

Навушники / © Associated Press

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Більшість пристроїв, основні функції яких залежать від програмного забезпечення, потребують періодичної перезавантаження. AirPods не є винятком.

Про це пише Bgr.

Це особливо корисно, коли навушники починають працювати зі збоями — наприклад, не працює шумоподавлення або вони не підключаються до телефону.

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Замість того, щоб одразу скидати налаштування AirPods до заводських і повторно підключати їх до всіх пристроїв, спочатку спробуйте просте перезавантаження.

Як перезавантажити AirPods та AirPods Pro

Помістіть обидва навушники в зарядний футляр і залиште їх там щонайменше на 10 секунд. Нічого натискати не потрібно. Просто почекайте необхідний час, перш ніж вийняти їх і спробувати знову.

Як перезавантажити AirPods Max

Утримуйте одночасно кнопку режиму прослуховування та цифрову коронку на правому навушнику. Коли індикатор біля порту зарядки загориться жовтим кольором (приблизно через 10 секунд), відпустіть кнопки.

Що робити, якщо перезавантаження не допомогло

Якщо проблема не зникла, спробуйте відключити навушники від проблемного пристрою та підключити їх заново. Також можна оновити прошивку. У крайньому випадку — скинути налаштування до заводських.

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Просте перезавантаження AirPods часто вирішує дрібні проблеми без втрати даних і підключених пристроїв.

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