Що справжнє, а що ШІ: Microsoft представила план перевірки контенту в Інтернеті

Як довести, що контент справжній / © Pixabay

Реклама

Корпорація Microsoft запропонувала новий підхід до підтвердження автентичності онлайн-контенту на тлі стрімкого поширення матеріалів, створених або змінених за допомогою штучного інтелекту. Водночас компанія поки що не зобов’язалася впровадити ці рекомендації у власних продуктах.

Про це йдеться на MIT Technology Review.

«AI-дезінформація дедалі глибше проникає в цифровий простір — від маніпулятивних зображень, які поширюють посадовці, до відео впливових кампаній, спрямованих на аудиторію в різних країнах», — нагадують у виданні.

Реклама

Тож, дослідницька команда Microsoft з безпеки ШІ підготувала технічну «дорожню карту», яка має допомогти відрізняти справжній контент від зміненого.

Як це працюватиме

Фахівці проаналізували близько 60 різних комбінацій методів цифрової перевірки — від метаданих і водяних знаків до криптографічних підписів, щоби з’ясувати, які інструменти залишаються надійними навіть у випадках часткових змін файлу або навмисних маніпуляцій.

Принцип перевірки Microsoft порівнює з експертизою картини Рембрандта. Тобто, потрібно мати підтвердження походження, прихований машинозчитуваний знак і цифровий «відбиток», що засвідчує оригінальність.

За словами головного наукового співробітника компанії Еріка Горвіца, поштовхом до роботи стали як нові законодавчі ініціативи, зокрема закон штату Каліфорнія про прозорість ШІ, так і швидкий розвиток технологій, здатних створювати гіперреалістичні відео й аудіо.

Реклама

Втім, Горвіц підкреслив: йдеться не про визначення правдивості контенту, а лише про його походження.

«Це не про те, щоб вирішувати, що правда, а що ні. Це про маркування, яке показує, звідки взявся матеріал», — пояснив він.

Чи запровадить Microsoft власні стандарти?

Попри амбітність ініціативи, Microsoft не гарантує повного впровадження цих стандартів у своїй екосистемі. Компанія управляє сервісом Copilot, хмарною платформою Azure, професійною мережею LinkedIn, а також має значну частку в OpenAI.

У компанії зазначили, що дослідження вже впливає на оновлення продуктів, однак конкретних зобов’язань щодо обов’язкового маркування всього AI-контенту не надали.

Реклама

Обмеження технологій

Експерти наголосили, що навіть найкращі системи перевірки не визначають, чи є інформація правдивою. Вони лише фіксують факт редагування або створення матеріалу за допомогою ШІ.

Професор цифрової криміналістики з Каліфорнійського університету Гані Фарід вважає, що впровадження таких стандартів значно ускладнило б масове поширення маніпуляцій. Проте повністю проблему це не вирішить.

Дослідження також свідчать, що навіть коли користувачам повідомляють про штучне походження контенту, це не завжди зменшує його вплив.

Регулювання та політика

Нові правила щодо маркування AI-контенту вже готуються в Європейському Союзі та низці інших країн. Каліфорнійський закон може стати першим масштабним тестом ефективності таких інструментів у США.

Реклама

Однак надто поспішне або неточне впровадження систем перевірки може підірвати довіру до них. Дослідники Microsoft застерігають: у деяких випадках краще не показувати жодного маркування, ніж демонструвати помилкове.

На тлі глобального зростання кількості дипфейків і маніпулятивних матеріалів питання цифрової автентичності стає не лише технологічним, а й політичним викликом. І хоча ініціатива Microsoft може задати новий стандарт, її реальний вплив залежатиме від того, чи готові самі технологічні гіганти застосовувати ці правила до власних продуктів.

Тим часом компанія Meta отримала патент на штучний інтелект, який нібито допомагає продовжувати активність у соцмережах навіть після смерті користувача.

Ідея полягає у створенні цифрового «клона» особистості, який реагуватиме на пости, коментарі та повідомлення, імітуючи поведінку користувача.