Що стало причиною зменшення горобців в українських містах - пояснив орнітолог

Горобці / © Pixabay

Реклама

Горобці в українських містах трапляються дедалі рідше. Вважають, що їм заважають голуби, які забирають всю їжу, але це, швидше за все, не так. Справжні причини зменшення чисельності цих птахів зовсім інші.

Про це розповів орнітолог та завідувач відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології ім. Шмальгаузена НАН України Василь Костюшин в інтерв’ю Телеграфу.

«Я не думаю, що така проблема реально є. Але я хочу звернути увагу на те, що років 20-30-40 тому було дуже багато людей, які годували птахів. Я маю на увазі зерном, хлібом тощо. Були окремі майданчики (для годівлі птахів, — ред.) у парках. Зараз цього немає», — пояснив Костюшин.

Реклама

Він зазначив, що сьогодні вже немає такої кількості голубів і горобців, яких раніше годували люди, через що кормова база для птахів значно скоротилася. Однак він не вважає, що горобці повністю зникли з міських територій. За його словами, проблема з кількістю горобців у містах є надуманою, адже птахів можна зустріти щодня, просто їх стало трохи менше.

«Я думаю, що проблема горобців — це надумана штука. Вони справді кидаються людям в очі щодня. Трохи їх поменшало», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кількість горобців в українських містах поступово падає, хоча ці птахи мають значення для екології, зокрема для знищення шкідників. Проте в окремих регіонах країни фіксують появу рідкісних видів, зокрема папуг Крамера у Чернівцях та рожевих фламінго поблизу Одеси.