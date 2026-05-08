Що станеться, якщо ніколи не оновлювати iPhone: користувачів попередили про ризики

iPhone / © Associated Press

Багато власників iPhone відкладають оновлення iOS через нестачу пам’яті або небажання витрачати час на встановлення нової версії системи. Однак фахівці застерігають: тривала відмова від оновлень може вплинути не лише на продуктивність смартфона, а й на безпеку особистих даних.

Про це повідомило видання BRG.

Apple щороку випускає великі оновлення iOS, зазвичай восени, а також регулярно додає проміжні патчі та виправлення безпеки протягом року. Однак через обсяг оновлень, які можуть займати від 7 до 16 ГБ пам’яті, деякі користувачі відкладають встановлення нової версії системи або взагалі ігнорують її.

Втім, спеціалісти наголошують, що такий підхід може створити проблеми з часом. Одним із наслідків може стати некоректна робота окремих застосунків. Розробники програм поступово припиняють підтримку старих версій iOS, тому деякі застосунки можуть перестати працювати.

Ще одна проблема — безпека даних. Компанії, зокрема Apple, постійно вдосконалюють захист операційної системи, але хакери також шукають нові способи отримати доступ до вразливостей. Саме тому виробник регулярно випускає патчі безпеки, які закривають знайдені слабкі місця в системі.

Якщо користувач не встановлює оновлення, його iPhone не отримуватиме актуальні патчі безпеки. У такому разі особисті дані можуть опинитися під загрозою через невиправлені вразливості.

Окрім безпеки, оновлення iOS також додають нові функції. Наприклад, iOS 26 отримала інтеграцію Apple Intelligence, оновлені Карти та нові можливості для застосунку Messages. Водночас версія iOS 26.4 принесла нові емодзі та покращення роботи клавіатури, а iOS 26.4.2 була зосереджена переважно на виправленні помилок та посиленні безпеки пристроїв.

Фахівці радять перед встановленням нової версії iOS заздалегідь звільняти пам’ять смартфона, особливо якщо йдеться про старі моделі iPhone, адже очищення пам’яті може допомогти пристрою працювати швидше.

