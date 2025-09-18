Що станется, якщо Земля зупиниться хоча б на мить: вчені назвали наслідки

Земля / © Pixabay

Земля обертається навколо своєї осі з колосальною швидкістю — близько 1600 км/год на екваторі. Це безперервний процес, від якого залежить існування життя. Навіть секундне припинення обертання планети спричинило б масштабні руйнування та докорінні зміни.

Фахівці пояснюють: у разі різкої зупинки все, що не прикріплене до поверхні, зазнало б миттєвого уповільнення. Будівлі могли б обвалюватися, а предмети й споруди — вириватися зі своїх місць і зміщуватися на схід із нищівною силою. Вивільнена енергія стала б причиною глобальних катастроф.

Не менш загрозливим був би і перерозподіл океанів. Нині завдяки обертанню формується екваторіальний «пояс», що утримує води біля екватора. Якщо ця сила зникне, моря й океани почнуть стікати до полюсів. Це призведе до затоплення величезних територій і водночас оголить частину материків.

Зупинка обертання неминуче зруйнувала б і кліматичний баланс. День і ніч перестали б змінюватися: одна півкуля постійно перебувала б під сонячним світлом, а інша — у темряві. Такий дисбаланс викликав би екстремальні перепади температури, роблячи значну частину планети непридатною для життя.

Серйозними стали б і геологічні наслідки. Тектонічні напруження спричинили б землетруси, виверження вулканів та масштабні зрушення земної кори.

Ще одна небезпека — втрата магнітного поля Землі. Адже саме обертання створює динамо-ефект, який формує захисний магнітний щит. Якщо він зникне, поверхня залишиться беззахисною перед сонячним випромінюванням і космічною радіацією, що загрожуватиме всім формам життя.

Таким чином, навіть секундне припинення обертання мало б руйнівні й тривалі наслідки: від знищення інфраструктури та зміни берегових ліній до екологічних криз і радіаційних загроз.

