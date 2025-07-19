Що станеться з людством, якщо всі потреби будуть задоволені - вчені дали прогноз

Вчені зробили нове дослідження / © Pixabay

Реклама

Якщо люди матимуть усе, що їм потрібно, це не гарантує щасливого і здорового суспільства — надлишок ресурсів може викликати ізоляцію, агресію і розпад соціальних зв’язків.

Про це пише Smithsonian Magazine.

Впродовж останніх століть населення планети збільшувалося надзвичайно швидко, що породжувало серйозні занепокоєння щодо здатності забезпечити їжею зростаючу кількість людей. Класичні теорії, зокрема мальтузіанські, передбачали, що у разі нестачі ресурсів людство саме регулюватиме свою чисельність через природні обмеження. Однак розвиток сільського господарства довів, що проблема не в недостатній кількості їжі, а у її нерівномірному розподілі.

Реклама

Проте у 1970-х роках з’явилося інше важливе запитання: що відбувається з суспільством, якщо всі його базові потреби повністю задовольняються? Результати дослідження, яке було проведене для відповіді на це питання, були досить несподіваними та тривожними.

Відомий психолог Джон Б. Калхун провів серію експериментів, мета яких — дослідити соціальну поведінку в ідеальних, безпечних умовах, де не бракує їжі, води, захисту і житла. Ці умови створили своєрідну «утопію» для досліджуваних тварин. Спочатку популяція швидко зростала, і, здавалося, все йшло добре. Але згодом почали проявлятися непередбачувані соціальні проблеми — агресія, ізоляція, відхід від соціальних ролей і навіть канібалізм.

Цей «поведінковий занепад» призвів до розпаду соціальної структури, порушення материнської опіки і критичного падіння народжуваності. Населення поступово згасало, незважаючи на те, що їжі і ресурсів вистачало із запасом.

Головний висновок Калхуна — навіть за умови повного матеріального комфорту, якщо немає можливості для самореалізації, соціальної ролі та підтримки здорових взаємин, суспільство стає нестабільним і може прийти до руйнівних наслідків.

Реклама

Ще більш важливою є думка, що подібні процеси можуть виникнути і в людському суспільстві. Якщо не забезпечувати не лише базові потреби, а й можливості для соціальної активності та взаємодії, можна зіткнутися із зростанням агресії, відчуженості та соціального занепаду.

Ця ідея викликала широкий резонанс і стала приводом для дискусій про те, що матеріальний добробут сам по собі не гарантує гармонії в суспільстві. Сучасні критики експерименту наголошують, що причина краху могла бути не лише у надлишку ресурсів, а й у проблемах контролю над соціальною структурою та нерівності.

Отже, урок із цих досліджень простий, але глибокий: для здорового суспільства потрібен баланс між задоволенням базових потреб та можливостями для розвитку соціальних ролей, відповідальності і особистої самореалізації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що науковці довели, що люди можуть потрапити у майбутнє.

Реклама